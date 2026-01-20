Las reformas y decretos de Petro que se juegan la vida en el Palacio de Justicia.

El gobierno de Gustavo Petro termina en seis meses y algunas de las iniciativas claves para este cierre están en ascuas en los altos tribunales del país. La reforma pensional; el cambio en el modelo de salud; el decreto con el que declaró la emergencia económica hace un mes y el aumento del salario mínimo para 2026 son algunos de los procesos que se juegan la vida en el Palacio de Justicia en Bogotá. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado tienen en sus manos las decisiones que destrabarían o echarían para abajo estas propuestas...