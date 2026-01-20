Logo El Espectador
Judicial
Las reformas y decretos de Petro que se juegan la vida en el Palacio de Justicia

En la Corte Constitucional y el Consejo de Estado avanzan decisiones que podrían sacar a flote o hundir definitivamente propuestas claves de la Casa de Nariño. Pensiones, salud, salario mínimo y emergencia económica se definen en un pulso con las altas cortes en pleno año electoral. Así van las movidas en los altos tribunales.

Jhordan C. Rodríguez
21 de enero de 2026 - 12:00 a. m.
El gobierno de Gustavo Petro termina en seis meses y algunas de las iniciativas claves para este cierre están en ascuas en los altos tribunales del país. La reforma pensional; el cambio en el modelo de salud; el decreto con el que declaró la emergencia económica hace un mes y el aumento del salario mínimo para 2026 son algunos de los procesos que se juegan la vida en el Palacio de Justicia en Bogotá. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado tienen en sus manos las decisiones que destrabarían o echarían para abajo estas propuestas...

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
