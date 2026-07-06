Las sentencias de la JEP quedaron listas, ahora enfrentan el reto de su financiación

La Sección de Apelación de la JEP dejó en firme dos sentencias. Una contra los siete exintegrantes del último secretariado de las Farc por más de 21.000 secuestros. Y otra contra 12 exmilitares de Cesar por 135 falsos positivos. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Las dos primeras sentencias restaurativas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) están en firme. Llevan siete días con la firma de los magistrados de la Sección de Apelación de ese tribunal transicional, que durante 10 meses resolvieron más de 30 recursos en contra de los fallos de primera instancia. En esos dos documentos históricos sancionaron por primera vez al último Secretariado de las Farc, por más de 21.000 secuestros, y a 12 exmilitares del Batallón La Popa (César), por 135 ejecuciones extrajudiciales. Pese a que están listas...