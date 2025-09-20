“Las sentencias llegan en un momento político muy complejo”: María Camila Moreno

Esta semana se conocieron las dos primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sobre secuestros y falsos positivos. María Camila Moreno, directora del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), analizó en diálogo con El Espectador los retos que plantea al Estado y al país el cumplimiento de las sanciones propias a exguerrilleros de las Farc y exmilitares.