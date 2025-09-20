Conoce más
20 de septiembre de 2025 - 10:00 p. m.
“Las sentencias llegan en un momento político muy complejo”: María Camila Moreno
Esta semana se conocieron las dos primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sobre secuestros y falsos positivos. María Camila Moreno, directora del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), analizó en diálogo con El Espectador los retos que plantea al Estado y al país el cumplimiento de las sanciones propias a exguerrilleros de las Farc y exmilitares.
Compartir
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación