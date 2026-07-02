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Las sentencias que destraban las primeras sanciones de la JEP contra exfarc y exmilitares

Tras resolver 31 apelaciones, la justicia transicional confirmó los fallos contra el antiguo Secretariado de las Farc y exmilitares de La Popa. La decisión redefine varios aspectos de las sentencias y permite iniciar la ejecución de las primeras sanciones restaurativas.

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Gustavo Montes Arias y Redacción Judicial
02 de julio de 2026 - 11:02 a. m.
De izquiera a derecha, los magistrados Eduardo Ciuentes Muñoz, Alejandro Ramelli Arteaga y Rodolfo Arango Rivadeneira durante la comunicación de las dos apelaciones.
De izquiera a derecha, los magistrados Eduardo Ciuentes Muñoz, Alejandro Ramelli Arteaga y Rodolfo Arango Rivadeneira durante la comunicación de las dos apelaciones.
Foto: JEP

Dos sentencias históricas confirmó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) este 1 de julio. Por un lado, la decisión de septiembre de 2025 en contra de siete exintegrantes del último Secretariado de la antigua guerrilla de las Farc por su responsabilidad en más de 21.000 casos de secuestros. Y por el otro, el fallo contra siete exmilitares del Batallón de Artillería La Popa, en Valledupar (Cesar), por 135 casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. Dos movidas claves para la justicia transicional porque, nueve meses después de...

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr

Por Redacción Judicial

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