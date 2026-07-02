Las sentencias que destraban las primeras sanciones de la JEP contra exfarc y exmilitares

De izquiera a derecha, los magistrados Eduardo Ciuentes Muñoz, Alejandro Ramelli Arteaga y Rodolfo Arango Rivadeneira durante la comunicación de las dos apelaciones. Foto: JEP

Dos sentencias históricas confirmó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) este 1 de julio. Por un lado, la decisión de septiembre de 2025 en contra de siete exintegrantes del último Secretariado de la antigua guerrilla de las Farc por su responsabilidad en más de 21.000 casos de secuestros. Y por el otro, el fallo contra siete exmilitares del Batallón de Artillería La Popa, en Valledupar (Cesar), por 135 casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. Dos movidas claves para la justicia transicional porque, nueve meses después de...