No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Las tragedias de la familia Turbay: exilio, secuestro, asesinatos y exterminio

La muerte de Miguel Uribe Turbay se suma a una cadena de hechos violentos que ha sufrido la familia Turbay, que incluye el asesinato de su mamá, Diana Turbay, la masacre de la familia Turbay Cote en Caquetá y el exilio de sobrevivientes.

Redacción Judicial
12 de agosto de 2025 - 12:48 a. m.
Diana Turbay (izquierda), asesinada en medio de un operativo para su rescate. Miguel Uribe Turbay (derecha), precandidato presidencial asesinado por un sicario.
Diana Turbay (izquierda), asesinada en medio de un operativo para su rescate. Miguel Uribe Turbay (derecha), precandidato presidencial asesinado por un sicario.
Foto: Archivo El Espectador

Miguel Uribe Turbay falleció este 11 de agosto a la 1:56 de la madrugada. Durante dos meses luchó en la Fundación Santa Fe, luego de ser víctima de un sicario, menor de 15 años, que le disparó directo a la cabeza mientras ejercía sus labores como precandidato presidencial del Centro Democrático, en el occidente de Bogotá, el 7 de junio pasado. El hecho ya es considerado como un magnicidio, por el impacto social que ha generado la noticia y las repercusiones políticas de la muerte de quien se perfilaba como el más opcionado para ser candidato...

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Miguel Uribe

Diana Turbay

Diego Turbay

Turbay Cote

Muerte de Miguel Uribe

PremiumEE

 

Maribel Martinez(27840)Hace 53 minutos
Caramba y el abuelo que no era precisamente una lumbrera hasta que llegó Duque y le quitó el puesto, fue él que les dió vía libre a los mafiosos de Colombia que hicieron del sicariato y de los jóvenes sicarios una mega empresa.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar