Las tragedias de la familia Turbay: exilio, secuestro, asesinatos y exterminio

Diana Turbay (izquierda), asesinada en medio de un operativo para su rescate. Miguel Uribe Turbay (derecha), precandidato presidencial asesinado por un sicario. Foto: Archivo El Espectador

Miguel Uribe Turbay falleció este 11 de agosto a la 1:56 de la madrugada. Durante dos meses luchó en la Fundación Santa Fe, luego de ser víctima de un sicario, menor de 15 años, que le disparó directo a la cabeza mientras ejercía sus labores como precandidato presidencial del Centro Democrático, en el occidente de Bogotá, el 7 de junio pasado. El hecho ya es considerado como un magnicidio, por el impacto social que ha generado la noticia y las repercusiones políticas de la muerte de quien se perfilaba como el más opcionado para ser candidato...