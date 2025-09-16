Las tres razones que llevaron a EE. UU. a descertificar a Colombia en su lucha antidrogas

Para Estados Unidos, "el incumplimiento de Colombia en sus obligaciones de control de drogas durante el último año recae únicamente en su liderazgo político". Foto: Archivo Particular

No fue suficiente el desfile en Estados Unidos de funcionarios públicos y de altos mandos de las fuerza pública para cambiar la decisión que este lunes 15 de septiembre emitió la administración de Donald Trump. Durante las dos últimas semanas, no solo miembros de la cúpula militar y policial, sino diplomáticos de la Embajada de Colombia en ese país sostuvieron reuniones para insistir en la importancia de que el gobierno de ese país confirmara la determinación que, desde 1997, ha emitido sin pausa: la certificación de cumplimiento a la lucha...