Judicial
Las tres razones que llevaron a EE. UU. a descertificar a Colombia en su lucha antidrogas

Para la administración de Donald Trump, el gobierno de Gustavo Petro falló en tres ejes fundamentales que llevaron a la descertificación condicionada en su lucha contra las drogas. Aquí le explicamos las razones de esta decisión.

Redacción Judicial
16 de septiembre de 2025 - 01:43 p. m.
Para Estados Unidos, "el incumplimiento de Colombia en sus obligaciones de control de drogas durante el último año recae únicamente en su liderazgo político".
Para Estados Unidos, "el incumplimiento de Colombia en sus obligaciones de control de drogas durante el último año recae únicamente en su liderazgo político".
No fue suficiente el desfile en Estados Unidos de funcionarios públicos y de altos mandos de las fuerza pública para cambiar la decisión que este lunes 15 de septiembre emitió la administración de Donald Trump. Durante las dos últimas semanas, no solo miembros de la cúpula militar y policial, sino diplomáticos de la Embajada de Colombia en ese país sostuvieron reuniones para insistir en la importancia de que el gobierno de ese país confirmara la determinación que, desde 1997, ha emitido sin pausa: la certificación de cumplimiento a la lucha...

Por Redacción Judicial

Jorge Tuiran(54656)Hace 13 minutos
Me parece que el análisis es tendencioso, busca más afectar políticamente al gobierno de Gustavo Petro, que resolver el problema del cultivo de la mata de coca, se ve a leguas que el gobierno de Trump, no tiene parámetros serios para medir el impacto del crecimiento del cultivo,
Felipe Fegoma(94028)Hace 15 minutos
Narcoguerrillos y narcoparacos mamaron gallo al país en las tales "Mesas de diálogo" y se tomaron aun más territorios. Petro desautorizó y desfinanció al ejército y dejó coger ventaja a los bandidos. En, zonas tomadas por ellos, la primera presencia del estado ha de ser con su legítima fuerza armada, es absurdo pensar que ha de llegar antes un médico, un maestro o un notario sin haber echado antes a los bandidos. Eso no se logra suplicándoselo en ninguna mesa, como ya se demostró.
angela gómez Suárez(622)Hace 19 minutos
La crónica es solo un relato noticioso.Seria informativo para los lectores de El Espectador,una crónica de los buenos oficios de Álvaro Uribe y sus compinches,ante el Emperador de América Trump.I.para que descertificaran al comunista de Petro..
Japz(39664)Hace 19 minutos
Es un asunto con matices políticos locales y regionales. El actual gobierno ha demostrado con acciones su campaña contra este problema: interdicción y planes de sustitución. Sin desarrollo de las regiones no puede haber solución, el gobierno lo ha hecho en la medida de sus capacidades. La gran solución de fondo será en todo caso la legalización.
Felipe Fegoma(94028)Hace 27 minutos
Es absurdo el enfoque del gobierno con la sustitución voluntaria de cultivos, ningún campesino cocalero cultivará banano cuando gana mil veces más elaborando ladrillos de pasta base, que además se transporta fácilmente en moto. Son colaboradores necesarios de los bandidos que controlan sus territorios, rechazan la presencia del ejército y por eso secuestran a los soldados, pero no obligados como se dice, es que no quieren dejar de ganar una plata que nunca conseguirían cultivando arracacha.
