Judicial
“Las tropas no contaban con equipos antidrones”: comandante de Ejercito tras ataque en Cesar

Luego del ataque con drones que dejó siete soldados muertos en Aguachica, el comandante del Ejército, el general Luis Emilio Cardozo, habló con El Espectador sobre las fallas en los sistemas antidrones, la respuesta militar en la zona y los retos de seguridad que enfrenta el país en la antesala de un año electoral.

Redacción Judicial
19 de diciembre de 2025 - 03:43 p. m.
El ataque se presentó en la Base Militar del 27, adscrita al Batallón de Infantería 4, ubicada en la vereda El Juncal, del municipio de Aguachica (Cesar).
Foto: Archivo Particular

Siete soldados murieron y 30 más resultaron heridos tras el ataque a una base militar en la vereda El Juncal, en el municipio de Aguachica (Cesar), el pasado 18 de diciembre. De acuerdo con las autoridades, hombres del frente Camilo Torres Restrepo del Eln lanzaron desde drones artefactos explosivos contra una instalación que no tenía la capacidad de detectarlos. En diálogo con El Espectador, el comandante del Ejército, el general Luis Emilio Cardozo, entregó detalles del hecho, las tareas ofensivas que se adelantan en la zona y habló...

Por Redacción Judicial

