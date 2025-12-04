Logo El Espectador
Judicial
Las verdades y cuentas pendientes de exfarc sobre crímenes contra 180.000 víctimas en Valle y Cauca

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) adelantó durante dos días la primera audiencia de reconocimiento de responsabilidad relacionada con uno de sus casos territoriales. Nueve exintegrantes de la antigua guerrilla de las Farc miraron de frente a los voceros de miles de víctimas de comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, que sufrieron graves crímenes y violaciones de derechos humanos. Una diligencia clave y que deja varias tareas pendientes, de cara a una sentencia futura.

Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
04 de diciembre de 2025 - 01:10 p. m.
El caso 05 es el que tiene mayor número de víctimas acreditadas en la JEP, debido a la cantidad de organizaciones afrodescendientes, indígenas y campesinas que incluye.
Foto: JEP

Con la frente en alto y la mirada llena de dignidad, las víctimas de las antiguas Farc en el norte del departamento del Cauca y el sur del Valle del Cauca escucharon durante una audiencia de dos jornadas a nueve exguerrilleros aceptar su responsabilidad y pedir perdón por los graves crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos en contra de más de 180.000 personas de comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas. Una diligencia clave en la investigación que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para esclarecer...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
