Las verdades y cuentas pendientes de exfarc sobre crímenes contra 180.000 víctimas en Valle y Cauca

El caso 05 es el que tiene mayor número de víctimas acreditadas en la JEP, debido a la cantidad de organizaciones afrodescendientes, indígenas y campesinas que incluye.
Foto: JEP
Con la frente en alto y la mirada llena de dignidad, las víctimas de las antiguas Farc en el norte del departamento del Cauca y el sur del Valle del Cauca escucharon durante una audiencia de dos jornadas a nueve exguerrilleros aceptar su responsabilidad y pedir perdón por los graves crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos en contra de más de 180.000 personas de comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas. Una diligencia clave en la investigación que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para esclarecer...
Por Gustavo Montes Arias
Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
