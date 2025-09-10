No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Las versiones encontradas sobre disparos de la Armada a lancha de alcaldesa en Nariño

Una comisión de siete funcionarios de la Fiscalía ya están en el municipio de Mosquera (Nariño), buscando pistas que permitan esclarecer los hechos ocurridos en la madrugada del 8 de septiembre. La Armada aceptó que hubo errores de ambas partes y una acción acelerada de parte de sus hombres, que terminó con la muerte del asesor jurídico de ese municipio, un escolta gravemente herido y muchas preguntas sobre la acción de las autoridades.

Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
10 de septiembre de 2025 - 12:01 p. m.
La alcaldesa de Mosquera (Nariño), Karen Lizeth Pineda, salió ilesa. Pero el asesor Luis Fernando Sánchez Caicedo murió de regreso al municipio, para recibir atención médica. El escolta herido sigue en delicado estado de salud.
La alcaldesa de Mosquera (Nariño), Karen Lizeth Pineda, salió ilesa. Pero el asesor Luis Fernando Sánchez Caicedo murió de regreso al municipio, para recibir atención médica. El escolta herido sigue en delicado estado de salud.
Foto: Archivo Particular

Luis Fernando Sánchez Caicedo nació en El Charco (Nariño). Tenía esposa, dos hijas y más de 15 años de experiencia trabajando en proyectos y organizaciones sociales. Estudió una maestría en Gobierno, en la Universidad Icesi, y era asesor jurídico de la Alcaldía de Mosquera, en su natal departamento. Era también una de las seis personas a bordo de una lancha que viajaba por el río Patía Guandipa el pasado 8 de septiembre, cuando hombres de la Armada de Colombia dispararon.

Luis Fernando murió por cuenta de esa acción en contra de la...

