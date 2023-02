Las víctimas del bloque Occidental de las ex Farc hablan ante la JEP

Primera audiencia de observaciones de las víctimas a las versiones del antiguo Bloque Occidental de las ex Farc. Foto: Transmisión de la JEP

De forma presencial en Cali, la magistrada de la JEP Ana María Mondragón y el procurador, Jairo Acosta, precedieron el primer día de audiencia donde 11 víctimas dieron sus observaciones sobre el macro caso 01, el cual investiga los secuestros hechos por el grupo subversivo durante el conflicto. Sus relatos dan contexto sobre los hechos victimizantes a los que fueron sometidos. De igual forma, como sobrevivientes explicaron sobre los daños que persisten en sus vidas como consecuencia del secuestro y otros actos como la violencia sexual y desplazamiento forzado.

(Le puede interesar: Así secuestró cada bloque de las Farc)

Desde febrero de 2019 a enero de 2023, la JEP recopiló las versiones voluntarias de exintegrantes del Comando Conjunto de Occidente de las ex Farc-EP, dentro del macro caso. Este proceso esclarece los hechos sobre los secuestros realizados por la ex Farc-EP que, según la JEP, tenían como objetivos su financiamiento, el intercambio de secuestrados y liberar a guerrilleros capturados y la ratificación de su control sobre un territorio específico.

El Comando Conjunto de Occidente de las ex Farc-EP actuaba en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, y Nariño. Los exguerrilleros reconocieron responsabilidad en siete casos representativos cometidos en las zonas que operó el bloque Occidental, especialmente, en dicha zona del país. Entre los declarantes estuvieron Jorge Torres Victoria, comandante de este bloque e integrante del Secretariado de las Farc, y miembros con altos cargos como Édgar Gómez López, Gustavo Arbeláez, María Lucely Urbano y Luis Eliécer Rueda.

Con reserva de identidad algunas de las víctimas dieron las primeras observaciones. Una de ellas, denunció del secuestro al que fue sometida, el 6 de abril de 2002, en Dagua, Cauca. Declaró que esa no fue la única forma de violencia a la que fue sometida como mujer, y denunció la omisión del Estado a la protección de sus derechos como la libertad y la integridad. “Las reparaciones deben ser entendidas como una herramienta fundamental y de importancia, no solo para la resolución de los conflictos sino, igualmente, para la prevención de los conflictos similares y en el futuro. Para que esta historia no se vuelva a repetir”, dijo antes de cerrar su intervención.

(Le puede interesar: La verdad pendiente de las Farc sobre el secuestro)

La magistrada intervino para acoger las peticiones en términos de reparación y protección para las víctimas. Mientras que, el abogado del Ministerio Público que representa a las víctimas presentes en la audiencia manifestó que “existe una revictimización por parte de los victimarios por mantener falsos relatos que mantienen la impunidad y, así mismo, que hacen creer a la sociedad que lo que han manifestado las víctimas y lo que manifiestan estos espacios es contrario a la realidad”.

Durante el primer día de audiencias, que se desarrollarán a lo largo de la semana en Cali, se escucharán las reflexiones de un total de 11 víctimas. Las observaciones, al igual que las peticiones e informes, son unas de las formas de participación de las víctimas en el sistema de Justicia Especial para la Paz. Asimismo, la JEP las contempla como una expresión de sus afectaciones y de su experiencia única de victimización en el marco del conflicto armado interno.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.