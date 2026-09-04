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Las víctimas que llevan años esperando verdad en casos por los que Uribe rinde indagatoria

Casi tres décadas llevan las víctimas de las masacres de La Granja, El Aro y del asesinato de Jesús María Valle buscando respuestas. Sus historias vuelven hoy al centro del debate, cuando Álvaro Uribe rinde indagatoria ante la Fiscalía por tres expedientes relacionados con esas incursiones paramilitares. El expresidente ha dicho que nada tiene que ver con estos hechos.

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David Escobar Moreno y Gustavo Montes Arias
04 de septiembre de 2026 - 06:07 p. m.
En el centro está Wilmar Restrepo, hermano de Miladys. A la izquierda, William Villa García y al otro lado, Marco Aurelio Ariza.
En el centro está Wilmar Restrepo, hermano de Miladys. A la izquierda, William Villa García y al otro lado, Marco Aurelio Ariza.
Foto: Ilustración El Espectador

Álvaro Uribe Vélez llegó a primera hora al búnker de la Fiscalía en Bogotá, acompañado de uno de sus abogados de confianza, Jaime Lombana. Lo hizo para cumplir con la cita que le puso la Fiscalía para que rinda indagatoria en tres expedientes relacionados con hechos violentos ocurridos en Antioquia entre 1996 y 1998. El ente investigador busca establecer si, cuando era gobernador, habría promovido la conformación de estructuras paramilitares y si tuvo alguna participación en las masacres de La Granja y El Aro. También indaga su presunta...

Por David Escobar Moreno

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos. @Josedem18jescobar@elespectador.com

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
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Atenas (06773)Hace 8 minutos
Con tan ladino como sesgado título del luengo artículo, prejuzgan y condenan al bienamado ÁLVARO URIBE.
Berta Lucía Estrada(2263)Hace 17 minutos
El #7837 no sólo sería un implacable asesino en serie sino que también sería un genocida y un criminal de guerra. Él y Timochenko son las dos caras de la misma moneda. Pregunto: ¿Acaso no son iguales de sanguinarios y de tenebrosos? ¿Acaso no sumieron a Locombia en un baño de sangre y de terror? Si bien el infierno cristiano no existe sí existe el infierno de Locombia y ellos tendrían mucho que ver con ese horror. Las divinades no existen; lo que sí existe son los genocidas.
Tayrona(31467)Hace 24 minutos
La desgracia de ser pobre en Colombia. Además de sufrir la pobreza, se sufre la estigmatización, el poder malsano y la crueldad de los bandidos y los poderosos.
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