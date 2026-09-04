Las víctimas que llevan años esperando verdad en casos por los que Uribe rinde indagatoria

En el centro está Wilmar Restrepo, hermano de Miladys. A la izquierda, William Villa García y al otro lado, Marco Aurelio Ariza. Foto: Ilustración El Espectador

Álvaro Uribe Vélez llegó a primera hora al búnker de la Fiscalía en Bogotá, acompañado de uno de sus abogados de confianza, Jaime Lombana. Lo hizo para cumplir con la cita que le puso la Fiscalía para que rinda indagatoria en tres expedientes relacionados con hechos violentos ocurridos en Antioquia entre 1996 y 1998. El ente investigador busca establecer si, cuando era gobernador, habría promovido la conformación de estructuras paramilitares y si tuvo alguna participación en las masacres de La Granja y El Aro. También indaga su presunta...