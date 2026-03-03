Las víctimas tienen rabia porque la justicia nunca investigó: magistrada Catalina Díaz

La magistrada Catalina Díaz Gómez es la presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP y está a cargo de la investigación del subcaso Magdalena Medio. Foto: Óscar Pérez

La magistrada Catalina Díaz Gómez es una mujer de palabras pausadas y maneras suaves. Es magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad de esa instancia. Es también, probablemente, una de las personas que más ha estudiado la guerra que se cocinó durante al menos dos décadas por la alianza entre militares y paramilitares en el Magdalena Medio. En sus manos está la investigación del subcaso relacionado con esa región, dentro del caso 08 de la justicia transicional.

Durante los...