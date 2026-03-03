Publicidad

Las víctimas tienen rabia porque la justicia nunca investigó: magistrada Catalina Díaz

La presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) habló con El Espectador de la recta final de la investigación que lidera sobre alianzas entre uniformados, funcionarios de Ecopetrol y paramilitares durante los años más duros de la violencia en el Magdalena Medio. Para ella, el camino de la justicia transicional no es opcional: debe resolver los casos que la justicia ordinaria no ha podido esclarecer.

04 de marzo de 2026 - 02:04 a. m.
La magistrada Catalina Díaz Gómez es la presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP y está a cargo de la investigación del subcaso Magdalena Medio.
Foto: Óscar Pérez

La magistrada Catalina Díaz Gómez es una mujer de palabras pausadas y maneras suaves. Es magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad de esa instancia. Es también, probablemente, una de las personas que más ha estudiado la guerra que se cocinó durante al menos dos décadas por la alianza entre militares y paramilitares en el Magdalena Medio. En sus manos está la investigación del subcaso relacionado con esa región, dentro del caso 08 de la justicia transicional.

Durante los...

