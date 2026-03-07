Gamarra, la prueba del peligro mortal de las mentiras de cara a las elecciones legislativas

Entre las llamas murió Duperly Arévalo; Rosenda Contreras quedó en estado vegetativo; Ofelia Castro sufrió heridas en todo su cuerpo y Mileina Rodríguez sobrevivió con profundas secuelas psicológicas. Foto: Eder Rodríguez

Juan Abello lleva marcada una escena en su memoria: el cuerpo de su madre, Rosenda Contreras, con quemaduras de tercer grado, acompañado de los gritos por sus brazos y piernas a carne viva. Es una imagen que vuelve a pasar por su corazón cada vez que la ve acostada en una cama de la que no se puede parar. Cada vez que busca en ella un consejo y no encuentra más que su mirada. Cada vez que recuerda que, hace tres años, una turba enfurecida decidió dejarlo sin su más grande guerrera.

El 28 de octubre de 2023, en plena jornada electoral atípica,...