Las visitas a La Picota que enredan a la campaña de Gustavo Petro

Gustavo Petro le pidió a Piedad Córdoba alejarse de la campaña hasta que aclare sus visitas a La Picota. (Photo by Luis ROBAYO / AFP) Foto: LUIS ROBAYO

A 36 días de la primera vuelta presidencial, la campaña del candidato Gustavo Petro vive uno de los momentos más difíciles de cara a su propósito de llegar a la Casa de Nariño. Esto a raíz de dos cuestionados episodios protagonizados por su hermano, Juan Fernando Petro Urrego, y la senadora electa por el Pacto Histórico Piedad Córdoba. Ambos episodios tienen una situación en común: recientes visitas a la cárcel La Picota, en Bogotá, en los que se habrían reunido, el primero, con políticos condenados por corrupción, y la segunda, con narcotraficantes pedidos en extradición por Estados Unidos.

Aunque Gustavo Petro se ha venido desmarcando de esas visitas, inevitablemente la situación ha dejado serias dudas sobre los movimientos de esa campaña presidencial. Todo empezó el pasado 13 de abril, luego de que la Unidad Investigativa de Noticias Caracol revelara que Juan Fernando Petro visitó el 8 de abril el patio ERE Sur de La Picota, conocido como el complejo de reclusión VIP de políticos involucrados en grandes escándalos. De acuerdo con el medio, el hermano de Petro se reunió con varios políticos, entre ellos Iván Moreno, hermano del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno, ambos condenados por el carrusel de la contratación en la capital.

Lea: Piedad Córdoba acepta su suspensión de la campaña presidencial de Petro

Sobre este episodio, el propio Gustavo Petro le dijo a la W Radio que su hermano Juan Fernando estaba “hablando con Iván Moreno, que es el que yo metí a la cárcel, del carrusel de la contratación en Bogotá, que no es narcotraficante, no es parapolítico, es corrupto o fue corrupto, él está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal, ustedes pueden ir a hablar con él y comprobarlo. Lo que él nos ha sugerido, Iván Moreno, es ser constructor de lo que yo he propuesto, que se llama el perdón social, y eso se está discutiendo dentro de las cárceles, lo que se llamaría el perdón social”. Sin embargo, el noticiero habló con cinco detenidos de ese pabellón que dieron una versión distinta.

Le podría interesar: Córdoba: las tres versiones que rondan su paso al costado de la campaña de Petro

Según la publicación periodística, durante la reunión, que tardó seis horas, los internos consultados señalaron que el hermano del candidato Petro habría hablado de una reforma a la justicia, que incluiría rebajas de penas para los corruptos y la supuesta eliminación de los jueces de ejecución de penas. Sin embargo, Juan Fernando Petro -quien ingresó al penal en compañía de Danilo Rueda, cabeza de la ONG Comisión Intereclecial de Justicia y Paz, explicó que su labor está relacionada con dicha organización en temas de derechos humanos.

Y contradijo a su hermano y candidato presidencial: “No se habló de parte de ellos, ni de nosotros, de votos o de dineros o cosas que tuvieran que ver con la campaña, porque nuestra entrada no estaba vinculada con la campaña de Gustavo Petro (...) Hablamos con Iván Moreno, estuvimos con Álvaro García Romero, el que le decían el Gordo García. Estuvimos con Germán Chaparro (exalcalde de Villavicencio), con el exgobernador del Putumayo, con el exgobernador de San Andrés y Providencia, y con un representante, creo que es del departamento de Córdoba. Estuvimos reunidos con varias personas que nos habían invitado”. Ahora bien, no ha explicado por qué su entrada a la cárcel quedó registrada como de miembros de la Comisión de la Verdad.

Las visitas de Piedad

A los pocos días de la publicación de Noticias Caracol, desde el Pacto Histórico se empezó a hablar de un supuesto “entrampamiento” al hermano de Petro con el fin de afectar la campaña que, según varias encuestas, lidera la intención de voto para la primera vuelta. Los senadores electos Gustavo Bolívar y Piedad Córdoba señalaron, a través de sus cuentas de Twitter, que el hermano de Petro había sido seguido y grabado dentro del penal y que ella también ha sido víctima de entrampamientos. Cuando la espuma de este episodio parecía bajar, surgió un nuevo episodio de visitas a La Picota, pero protagonizado por la propia Piedad Córdoba.

Todo se conoció luego de que la revista Cambio publicara el 20 de abril que, de acuerdo con información de inteligencia, la senadora electa también estuvo en las últimas semanas, supuestamente, reuniéndose con narcotraficantes que están detenidos en esa cárcel y son solicitados por Estados Unidos. Entre ellos: dos fichas claves del Clan del Golfo, alias Messi y Falcon, así como el antiguo líder de la Oficina de Envigado, alias Douglas. Estos dos últimos han señalado que nunca se reunieron con Piedad Córdoba y que tampoco la conocen personalmente. Luego de que Petro le pidiera apartarse de la campaña del Pacto Histórico hasta que aclarara estas denuncias, la senadora electa negó tajantemente las supuestas reuniones.

En Blu Radio, Córdoba negó que se hubiera comprometido en mejorar la política de extradición a varios presos del patio de extraditables de La Picota, donde se encuentra su hermano, Álvaro Córdoba, también solicitado en extradición por delitos de narcotráfico. “Cómo me voy a poner a prometer una cosa de esas. No puedo prometer ni la de mi hermano. Álvaro está en el patio de extraditables, entonces, cuando tú llegas allá, a ti te toca sentarte a esperar y llega esa gente (los presos que son pedidos en extradición por Estados Unidos) y lo saludan a uno, pero si a mí me los paran aquí, yo no sé quiénes son”, aseguró Córdoba, quien agregó estar tranquila de su actuar.

Lo que se conoce hasta ahora es que en 2022, Córdoba ha entrado cuatro veces a La Picota, todas durante marzo. Las tres primeras visitas se dieron entre el 9 y 23 de ese mes, pero fueron a la Dirección de la cárcel. El 24 sí se registra que visitó a su hermano. Mientras esto ocurre, en la Corte Suprema avanza una investigación a las finanzas de sus campañas pasadas, que él mismo Petro pidió. Por ahora no es claro qué tanto estas nuevas denuncias afectarán su campaña.