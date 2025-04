Abren incidente de desacato contra Laura Sarabia por no cumplir con orden judicial

Según el Tribunal, la canciller estaría dilatando un proceso judicial sin justificación alguna. Foto: Vicepresidencia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca abrió un incidente de desacato contra la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia Torres. Con ponencia de la magistrada, Ana Margoth Chamorro Benavides, esta instancia encontró que la alta funcionaria estaría dilatando sin justificación alguna un proceso judicial en el que está involucrada la segunda secretaria del consulado de Colombia en Tulcán (Ecuador), María Camila Ceballos.

De acuerdo con el expediente, el pasado 27 de febrero, el Tribunal emitió una medida cautelar a través de la cual suspendió la designación de Ceballos en ese cargo diplomático. Lo hizo luego de estudiar una demanda de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular que pide la nulidad total del decreto con el que la Cancillería nombró a Ceballos en el consulado de Tulcán (Ecuador).

En medio del estudio de ese recurso judicial, y mientras el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resuelve si tumba o no el decreto, se conoció la medida cautelar que ordenó suspender la designación de Ceballos. Sin embargo, tanto la Presidencia como la Cancillería, apelaron la decisión con argumentos que no fueron aceptados por el Tribunal el pasado 19 de marzo. En consecuencia, la medida cautelar quedó en firme.

No obstante, se lee en el proceso, el ministerio de Relaciones Exteriores no acató la orden judicial y Ceballos continúa ejerciendo sus funciones. Para la magistrada Chamorro Benavides, la posición de la Cancillería “constituye una maniobra dirigida a dilatar el cumplimiento de la medida cautelar” y, si no contesta o cumple la orden de la medida cautelar en tres días, procederá a sancionar a Sarabia con una multa de dos a cinco salarios mínimos mensuales.

La demanda que arrancó este expediente es de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo), que asegura que la Cancillería no está cumpliendo con los requisitos de la carrera diplomática para hacer nombramientos de funcionarios en puestos como el de Ceballos. Según el recurso, antes de ella había otros 62 trabajadores en lista de espera y, al parecer sin justificación, el Ministerio nombró a Ceballos.

Este es solo uno de la decena de casos que se han denunciado durante el gobierno del presidente Gustavo Petro en los que, aparentemente, la Cancillería no está cumpliendo con los requisitos de la carrera diplomática y estaría nombrando en esos apetecidos cargos a personas cercanas a la administración actual.

