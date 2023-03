“Le estamos respondiendo a Colombia”: fiscal Barbosa en su rendición de cuentas

Fiscal general de la Nación de la República de Colombia Foto: Jorge Londoño - Gustavo Torrijos Zuluaga

Desde el 13 de febrero de 2020, Francisco Barbosa asumió el cargo como fiscal general de la Nación. En el balance de gestión de tres años de trabajo entregó cifras de capturas, de golpes al narcotráfico, modernización de las sedes y demás. Según lo que expresó, la entidad “ha hecho una tarea importante” durante su dirección, y que le han respondido al país.

(Le puede interesar: “La voz de la Fiscalía se tiene que escuchar”: fiscal Francisco Barbosa)

“Me siento muy orgulloso de tener un cuerpo fiscal como el que tenemos en la Fiscalía”, agregó el fiscal general. “La entidad ahora está desafiada en su existencia”, sobre esto detalló que, tiene la posibilidad y la intención de debatir alrededor de la política criminal y que, ante la coyuntura de la ley de sometimiento, ahora debe hablar con los congresistas para defender a la institución.

#TresAñosDeResultados | Entre febrero de 2020 y febrero de 2023, la Fiscalía ha logrado 539.455 capturas y 172.170 medidas de aseguramiento han sido otorgadas por los jueces. pic.twitter.com/BsulpMJA4m — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 22, 2023

Además de cifras, el fiscal presentó una línea de tiempo con varios hitos, según narró. El primero fue que tan solo un mes después de su gestión le tocó enfrentarse con los estragos de la pandemia por covid-19. “Fue uno de los escenarios más complejos, porque quedamos aislados”, y recordó como temían a que se desbordara la capacidad de medicina legal y de agentes.

El segundo hito del que habló fue la situación de protestas en el paro nacional de 2021, habló de terrorismo urbano y supuestas infiltraciones de grupos armados en estas movilizaciones. Así pues, dijo que hubo múltiples capturas y recordó las pérdidas de estructuras que quemaron manifestantes en el marco del paro. “Cali vivió una guerra civil”, expresó mientras contaba como tuvieron que ir a preguntar a hospitales de esta ciudad por las violaciones a derechos humanos.

Sobre la situación de violencia en medio de este paro, Francisco Barbosa dijo que fue el momento en que la Fiscalía realizó su primer aporte a la paz de Colombia: “ahí yo le dije al país que la Fiscalía no estaba hecha para resolver problemas sociales. No pretendan con un código penal pueda resolver un problema social, pero no pretendan, también (diría hoy yo), resolver un problema social sin la ley y sin la institucionalidad colombiana. Todo en un punto medio”.

(Lea también: Las preocupaciones del fiscal Barbosa frente a la ley de sometimiento)

Barbosa habló también de otros logros considerados por la entidad como las investigaciones sobre el caso de Llanoverde o la masacre de Samaniego. Además, mencionó de la importancia en los avances del caso Odebrecht, de que han acelerado para ir clausurando el asunto. “Le estamos respondiendo a Colombia”. Y volvió a anunciar del banner que dentro de la página de la Fiscalía lleva a detalles públicos del caso de corrupción de la multinacional brasilera.

Entre otras cosas, Barbosa dijo que una vez finalice su periodo en la entidad, tendrá el mejor cargo que alguna vez haya tenido: “que es exfiscal general de la nación y ciudadano activo”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.