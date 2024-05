“Le hablaré al país con la verdad”: Olmedo López pide negociación con la Fiscalía

Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en PMU por La Guajira. Foto: UNGRD

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, dio a conocer que colaborará con la justicia por el escándalo del contrato para carrotanques para La Guajira, con el cual se habrían pagado millonarios sobornos en el Congreso. Un caso de corrupción que vincula a ministros, altos funcionarios y a dos exservidores públicos de la UNGRD, quienes están dispuestos a contarle a la Fiscalía cómo esos sobornos habrían tenido la intención de darle un empujón a las iniciativas gubernamentales.

En contexto: Fiscalía ordenó protección a Sneyder Pinilla por el escándalo de carrotanques

En un audio de respuesta enviado a los medios de comunicación, Olmedo López aseguró que espera negociar un principio de oportunidad con la Fiscalía, con el cual puedan salir bien librado del expediente, a cambio de delatar personas y hechos claves del escándalo. Esta semana, Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, aseguró en medios de comunicación que habrían utilizado hasta $4.000 millones de dinero del contrato de carrotanques para sobornar a los presidentes de la Cámara y el Senado, Andrés Calle e Iván Name, respectivamente.

“Por medio de mi abogado, el doctor José Moreno Caballero, solicité medidas de protección a la comunidad internacional, en la búsqueda de garantías para poder contar lo que pasó. Toda la verdad. Por eso es mi deber pedirle a la doctora Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación, que me conceda un principio de oportunidad con inmunidad total y le dé garantías de seguridad a mi familia, para poder enterarla de los hechos reales frente al proceso que enfrentaré”, señaló Olmedo.

Le puede interesar: Los escenarios judiciales que rodean la salida de funcionarios del gobierno Petro

Y agregó: “Durante mis más de 32 años de lucha constante por los derechos y libertades he tenido que enfrentar duras batallas. Quienes han luchado como yo, desde distintas orillas, sabrán bien lo difícil que es seguir órdenes, aun cuando no se está de acuerdo. Desde un inicio le conté al país que no espero irme. Aquí nací y aquí moriré. Mi familia y mi historia están en este, nuestro país. Por estas comunidades que luché y sigo luchando soy un convencido del cambio. Dije que el país esperaba en mí respuestas que di y seguiré dando sin titubeos. Se aprovechan de mi silencio. Pues ya no más”.

Según reveló Sneyder Pinilla en entrevista con Semana, Olmedo López tendría valiosa información para las autoridades, pues con su testimonio se podría confirmar que se trató de una “política de Estado”, en la que habrían participado 15 altos funcionarios, entre congresistas y ministros. De hecho, señaló con nombre propio al jefe de la cartera del Interior, Luis Fernando Velasco, que, entre sus funciones, tiene que mediar en el Congreso para llevar a cabo las iniciativas gubernamentales.

Lea: “Póngale la cara a la justicia”: secretario de Transparencia a Olmedo López

Así se lo dijo Pinilla al medio de comunicación: “Desde septiembre (de 2023), el director (Olmedo López) dice que debemos estar prestos para unos temas de las reformas que en ese momento se estaban debatiendo en el Congreso, junto con algunos proyectos de ley. Me dice: ‘Debes estar pendiente porque vamos a hacer algo que no quiero hacer’. Eso me decía él. Eso sí es cierto, él no quería tampoco hacer ese tipo de cosas, pero me dice que las tenemos que hacer porque es una política de Estado”.

La fiscal general Luz Adriana Camargo respondió ayer 4 de mayo a la opinión pública que garantizará la seguridad de Sneyder Pinilla y reiteró la solicitud que le ha hecho en repetidas ocasiones de que cuente lo que sabe en las instalaciones del ente investigador. Asimismo, Camargo puso a disposición el ente investigador para todas las personas, bien sea funcionarios o exfuncionarios públicos, para que entreguen pruebas e información que consideren importante para fortalecer la investigación.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.