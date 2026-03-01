Publicidad

El drama de las víctimas del “coach” Leonardo, quien decía ser socio del hermano Elon Musk

Decenas de víctimas le narraron a El Espectador la tragedia en que se convirtió sus vidas por cuenta de lo que consideran una estafa piramidal a través de un negocio de publicidad y algoritmos. La Fiscalía investiga, mientras que Leonardo Ramírez, el denunciado, se defiende.

Juan David Laverde Palma y María José Medellín Cano
01 de marzo de 2026 - 01:00 p. m.
Leonardo Ramírez es un ingeniero payanés de 38 años que enfrenta 11 investigaciones penales en la Fiscalía.
Lo que parecía un atractivo negocio en el mundo de la publicidad digital y una jugosa inversión en dólares, supuestamente respaldada por Kimbal Musk, hermano menor del multimillonario Elon Musk, dueño de compañías como Tesla, Space X, Starlink y hasta Twitter (hoy X), terminó en un drama repetido: familias rotas, herencias perdidas, pensiones embolatadas, ahorros al caño, empresarios que transitan su ruina manejando Uber y hasta intentos de suicidio. Hoy la Fiscalía indaga varias denuncias por presunta estafa, omisión de agente retenedor y...

