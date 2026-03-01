El drama de las víctimas del “coach” Leonardo, quien decía ser socio del hermano Elon Musk

Leonardo Ramírez es un ingeniero payanés de 38 años que enfrenta 11 investigaciones penales en la Fiscalía.
Foto: Archivo particular
Lo que parecía un atractivo negocio en el mundo de la publicidad digital y una jugosa inversión en dólares, supuestamente respaldada por Kimbal Musk, hermano menor del multimillonario Elon Musk, dueño de compañías como Tesla, Space X, Starlink y hasta Twitter (hoy X), terminó en un drama repetido: familias rotas, herencias perdidas, pensiones embolatadas, ahorros al caño, empresarios que transitan su ruina manejando Uber y hasta intentos de suicidio. Hoy la Fiscalía indaga varias denuncias por presunta estafa, omisión de agente retenedor y...
Por Juan David Laverde Palma
Periodista de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol y colaborador del diario El Espectador. Periodista y magíster en Estudios Políticos.@jdlaverde9jdlaverde@caracoltv.com.co
Por María José Medellín Cano
Estudió comunicación social en la Javeriana. Hizo sus prácticas en El Espectador y luego se desempeñó durante dos años como reportera judicial, desarrollando temas relacionados con las altas cortes y escándalos de corrupción como el de Odebrecht. Actualmente, es la editora de la Sección Judicial.@Majomedellincmmedellin@elespectador.com
Conoce más