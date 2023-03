Levantan órdenes de captura contra la cúpula de las disidencias de las Farc

Información de Interpol sobre alias "Jhon Mechas". Foto: Interpol

La Fiscalía General acaba de tomar una decisión clave para que sigan avanzando los acercamientos de paz entre las disidencia de las Farc con el gobierno de Gustavo Petro. El ente investigador acaba de levantar las órdenes de captura contra 20 personas que serían reconocidas como representantes del autodenominado Estado Mayor Central de las Farc-EP, para acercamientos con el Gobierno nacional.

Ellas son: Edgar de Jesús Orrego Arango, alias Leo; Farby Edison Parra Parra, alias Richard; Robinson de Jesús González, alias Caicedo; Willinton Henao Gutierrez, alias Olmedo; Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrei; Omar Pardo Galeano, alias Antonio Medina; Ciro Alfonso Romero Ospina, alias Willy Romero; Ivan Jacob Idribo Arredondo, alias Marlon; Diverney Valencia, alias Herson; Deison Rodrigo Ortiz Camallo, alias Esteban González; Wilmar Pasu Rivera, alias David Arenas; Luis Carlos Pinilla Cortéz, alias Oscar Barreto; Anderson Andrei Vargas, alias Kevin; Oscar Eduardo Sandoval Noscué, Luis Hernán Ochoa, Fabio Giraldo Giraldo, Jaime Muñoz Dorado, Leydy Tatiana Rojas y Eliecer Palomeque Córdoba.

5. Es importante destacar que ninguna de las personas solicitadas en la resolución 039 de 2023, en la que ya estaba excluido alias Jhon Mechas, tienen órdenes de captura con fines de extradición. 6. Esta decisión es diferente a la solicitud hecha por el presidente el 11 de enero de este año, que buscaba beneficiar a miembros del Clan del Golfo y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC; narcotraficantes y paramilitares, en donde sigue considerando la Fiscalía que no existe un fundamento jurídico y constitucional para poder pedir el levantamiento de esas órdenes de captura. 7. En este caso concreto, para la Fiscalía existe el fundamento porque el Presidente Petro le dio carácter político a los disidentes que no firmaron el Acuerdo de Paz de la Habana y a los disidentes que firmaron el Acuerdo de Paz de la Habana y lo incumplieron, en ese sentido es una decisión política del Presidente de la República de avanzar en los diálogos. 8. Es importante destacar que los procesos penales y de extinción de dominio contra estas personas continúan vigentes y esta decisión no afecta su desenlace.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.