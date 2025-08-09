No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Judicial

Liberan a exsecretario de planeación de la Gobernación de Arauca y a su esquema

Este sábado se confirmó la liberación de Elkin Acosta Velásquez, quien había sido secuestrado en la vía que conecta a Tame con la capital del departamento. Esto se sabe.

Redacción Judicial
09 de agosto de 2025 - 07:21 p. m.
Se trata de Elkin Acosta Velásquez y de sus escoltas Félix Bolívar y Jaider García.
Se trata de Elkin Acosta Velásquez y de sus escoltas Félix Bolívar y Jaider García.
Foto: Policía de Arauca
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Policía de Arauca acaba de confirmar la liberación del exsecretario de planeación de la Gobernación de ese departamento, Elkin Acosta Velásquez, secuestrado el pasado viernes en la vía que conecta a Arauca con Tame. También fueron liberados los dos hombres que hacen parte de su esquema de seguridad.

El plagio de los tres hombres se dio entre los caseríos de Santo Domingo y Betotes, en Tame. De acuerdo con las autoridades, hombres armados interceptaron el vehículo en el que se transportaban Acosta y los escoltas Félix Bolívar yJaider García.

El coronel Carlos Angarita Antolinez, comandante del departamento de Policía de Arauca, fue quien dio a conocer la información sobre la liberación que se dio en la zona rural de Tame. Además, manifestó que “siempre se tuvo contacto con la familia y se realizaron las coordinaciones necesarias para que estas personas llegaran sanas y salvas”.

El uniformado agregó que “en este momento están siendo valorados y en compañía de sus familiares”. El coronel Angarita también agradeció a las demás autoridades y sociedad civil que estuvieron pendientes del caso.

Aunque el comandante de la Policía de Arauca celebró la liberación del exsecretario de planeación y de los dos escoltas, dijo que “perseveramos en la liberación de nuestros compañeros, el subintendente Frankie Hoyos, y el patrullero Yordin Pérez”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Arauca

Policía

Secuestro

Gobernación de Arauca

Tame

Liberación de secuestrados

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar