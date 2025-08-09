Liberan a exsecretario de planeación de la Gobernación de Arauca y a su esquema

Se trata de Elkin Acosta Velásquez y de sus escoltas Félix Bolívar y Jaider García. Foto: Policía de Arauca

La Policía de Arauca acaba de confirmar la liberación del exsecretario de planeación de la Gobernación de ese departamento, Elkin Acosta Velásquez, secuestrado el pasado viernes en la vía que conecta a Arauca con Tame. También fueron liberados los dos hombres que hacen parte de su esquema de seguridad.

El plagio de los tres hombres se dio entre los caseríos de Santo Domingo y Betotes, en Tame. De acuerdo con las autoridades, hombres armados interceptaron el vehículo en el que se transportaban Acosta y los escoltas Félix Bolívar yJaider García.

El coronel Carlos Angarita Antolinez, comandante del departamento de Policía de Arauca, fue quien dio a conocer la información sobre la liberación que se dio en la zona rural de Tame. Además, manifestó que “siempre se tuvo contacto con la familia y se realizaron las coordinaciones necesarias para que estas personas llegaran sanas y salvas”.

El uniformado agregó que “en este momento están siendo valorados y en compañía de sus familiares”. El coronel Angarita también agradeció a las demás autoridades y sociedad civil que estuvieron pendientes del caso.

Aunque el comandante de la Policía de Arauca celebró la liberación del exsecretario de planeación y de los dos escoltas, dijo que “perseveramos en la liberación de nuestros compañeros, el subintendente Frankie Hoyos, y el patrullero Yordin Pérez”.

