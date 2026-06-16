Liberan a los dos policías de la Dijín secuestrados por el Eln en Arauca

Los uniformados Franque Esley Hoyos y Yordi Fabián Pérez Mendoza fueron secuestrados el 20 de julio de 2025, cuando viajaban hacia Arauca. Foto: Archivo Particular

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Fueron liberados los agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía (Dijín) Franque Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza. Los funcionarios permanecían secuestrados desde julio de 2025, cuando fueron interceptados por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en la vía que comunica al municipio de Tame con la ciudad de Arauca.

La liberación fue confirmada por la Defensoría del Pueblo que señaló que una misión humanitaria de la Cruz Roja, la Iglesia Católica, la Misión de Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), Misión de la ONU en Colombia y un delegado de la Oficina del Comisionado de Paz. La entidad resaltó que “los dos policías que fueron liberados no estaban cumpliendo una condena, como lo asegura el Eln. Ningún grupo armado puede atribuirse la facultad de juzgar personas, imponer condenas o utilizar el secuestro como mecanismo de presión, castigo, negociación o intercambio”.

Su secuestro ocurrió en la tarde del 20 de julio de 2025. Según las autoridades, los agentes de la Policía se desplazaban por motivos de trabajo cuando hombres armados los detuvieron y se los llevaron. Posteriormente, el Frente de Guerra Oriental del Eln se atribuyó la retención.

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El 29 de abril de este año, el grupo armado entregó pruebas de supervivencia de los dos agentes. A través de videos difundidos en redes sociales, los uniformados enviaron mensajes a sus familias y le pidieron al gobierno del presidente Gustavo Petro agilizar los trámites para lograr su liberación.

“Señor presidente, le exijo nuestra liberación. Usted tiene todas las herramientas constitucionales para darnos la libertad. Sabemos que la Fiscalía hizo su trabajo jurídico. ¿Qué pasa? ¿Por qué usted no apoya a la fiscal general?”, dijo en ese momento el patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza.

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Posteriormente, el 5 de mayo de 2026, el Eln difundió en redes sociales un supuesto “juicio revolucionario” contra los dos funcionarios y contra los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López, quienes permanecen secuestrados desde el 8 de mayo de 2025.

En un video, el grupo armado señaló: “Conceder, en favor de los condenados, la posibilidad de tramitar el mecanismo de canje humanitario con el Gobierno Nacional, de conformidad con los postulados políticos y humanitarios del Eln”. Asimismo, aseguró que ese canje consistiría en el intercambio “de personas privadas de la libertad, ya sean presos bajo custodia del Estado o prisioneros de guerra”.

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