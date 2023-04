Lo entregué con una sonrisa y me lo entregan en un cajón: Mamá de militar muerto

Lo entregué con una sonrisa y me lo entregan en un cajón: Mamá de soldado muerto Foto: Ejército Nacional

Juan Mateo Benavides Bohorquez, el cabo tercero del Ejército, oriundo de Bogotá y quien hacia parte del arma de infantería fue una de las nueve víctimas mortales que dejó el ataque perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) el pasado miércoles 29 de marzo en El Carmen, Norte de Santander. La unidad fue atacada por el grupo guerrillero mientras dos suboficiales, entre ellos Benavides Bohorquez, y siete soldados que prestaban servicio militar brindaban seguridad a una infraestructura petrolera.

Micaela Bohorquez, madre del cabo Benavides, recibió el cuerpo de su hijo y en medio del evento hizo un duro reclamo al ministro de defensa, Iván Velásquez. “Terrible esas pobres mamás, las familias. ¿A son de qué? ¿A son de qué están peleando estos muchachos? Una paz que ¿dónde está? ¡Hagan algo! ¡Hagan algo porque así vamos mal! Y los que van a caer serán muchos niños, niños porque eran niños que no pasaban de 23 años que salen de su colegio”, le dijo al jefe de la cartera.

Velásquez quien se ve en el video anonadado por las palabras de Bohorquez atinó a decir que sienten el dolor de perder un soldado, pero no al nivel como lo sienten las familias. “Tenemos muestra de solidaridad. Eso es verdad y en situaciones como estas no hay palabras”, le dijo el jefe de la cartera. Añadió que están buscando la forma de lograr y encontrar la paz. Micaela, por su parte, arremetió más duramente. “Ustedes me lo entregan en un cajón? en un cajón, ¿sí? Con una sonrisa mi hijo se fue, yo lo despedí y lo entregué y miren un cajón, tome su hijo y ya?”, cuestionó la mujer y se retiró.

El ataque en el que perdieron la vida nueve uniformados y otros más resultaron heridos se perpetró a las 3:00 de la mañana del pasado miércoles 29 de marzo, en la vereda Villanueva del municipio de El Carmen (Norte de Santander). El reporte dio cuenta que fueron atacados con explosivos y ráfagas de fusil. Una vez se conoció el hecho, el comandante del Ejército, general Luis Mauricio Ospina, arribó al lugar del suceso y ordenó avanzar con las investigaciones para dar con los responsables.

El presidente Gustavo Petro, por su parte, rechazó el crimen a través de su cuenta de Twitter y anunció que los responsables del crimen “están alejados de la paz”. El ataque se suma a otros más que se han perpetrado durante estos días, aun cuando están en un proceso de negociación de paz. Desde noviembre del año pasado, una delegación del Gobierno y otra de la guerrilla acordaron una nueva agenda de negociación de paz y se dieron los primeros pasos para avanzar en un cese al fuego, sin embargo, no se ha concretado. Se espera que quede definido en la tercera etapa de negociación.

