“Lo importante es que el diálogo se mantenga en el respeto”, presidente Corte Suprema

El magistrado Lenis, de la Sala Laboral, fue elegido como presidente de la Corte para 2026. Foto: Ómar Bernal

El magistrado Iván Mauricio Lenis, nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, habló en entrevista con El Espectador sobre lo que será llevar las riendas del alto tribunal durante un año electoral en el que cualquier decisión de la justicia impactará la balanza política. Dio detalles sobre expedientes claves para el país, como el caso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (Ungrd) y el proceso en contra de Álvaro Uribe Vélez, así como de movidas al interior del alto tribunal que este año tendrá un remezón en las salas de...