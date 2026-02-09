Logo El Espectador
“Lo importante es que el diálogo se mantenga en el respeto”, presidente Corte Suprema

El magistrado Iván Mauricio Lenis, de la Sala Laboral, habló sobre casos claves que lleva el alto tribunal, como es de la Ungrd, Invías y el caso Uribe. Además, se refirió a la relación de la Rama Judicial y la Presidencia, y los retos en un año electoral.

Jhordan C. Rodríguez
09 de febrero de 2026 - 02:00 a. m.
El magistrado Iván Mauricio Lenis, nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, habló en entrevista con El Espectador sobre lo que será llevar las riendas del alto tribunal durante un año electoral en el que cualquier decisión de la justicia impactará la balanza política. Dio detalles sobre expedientes claves para el país, como el caso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (Ungrd) y el proceso en contra de Álvaro Uribe Vélez, así como de movidas al interior del alto tribunal que este año tendrá un remezón en las salas de...

