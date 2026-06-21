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Lo que Colombia necesita escuchar antes de conocer a su próximo presidente

Ante una elección decisiva, abogadas, académicos y expertos hacen un llamado a la calma: respetar los resultados y rechazar la violencia. En un país marcado por décadas de confrontación, insisten en una idea clave: demostrarles a las nuevas generaciones que las diferencias pueden tramitarse sin violencia y que otros caminos son posibles.

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María José Medellín Cano y Gustavo Montes Arias
21 de junio de 2026 - 01:01 p. m.
Más de 41 millones de personas están habilitadas para ejercer su derecho al voto en esta segunda vuelta presidencial.
Más de 41 millones de personas están habilitadas para ejercer su derecho al voto en esta segunda vuelta presidencial.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Amenazas de “destripar a la izquierda”. Advertencias de “incendiar el país” y de “ir a las calles” si gana la derecha. Denuncias de presiones a las comunidades para votar en los territorios. Información de inteligencia de posibles disturbios violentos. Esta es buena parte del panorama al que llega hoy Colombia, cuando un poco más de 41 millones de ciudadanos elegirán al próximo presidente. Una decisión que define quién será el próximo huésped de la Casa de Nariño y cuál será la línea para gestionar los temas claves de la agenda nacional: la...

Por María José Medellín Cano

Estudió comunicación social en la Javeriana. Hizo sus prácticas en El Espectador y luego se desempeñó durante dos años como reportera judicial, desarrollando temas relacionados con las altas cortes y escándalos de corrupción como el de Odebrecht. Actualmente, es la editora de la Sección Judicial.@Majomedellincmmedellin@elespectador.com

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
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