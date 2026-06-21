Lo que Colombia necesita escuchar antes de conocer a su próximo presidente

Más de 41 millones de personas están habilitadas para ejercer su derecho al voto en esta segunda vuelta presidencial. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Amenazas de “destripar a la izquierda”. Advertencias de “incendiar el país” y de “ir a las calles” si gana la derecha. Denuncias de presiones a las comunidades para votar en los territorios. Información de inteligencia de posibles disturbios violentos. Esta es buena parte del panorama al que llega hoy Colombia, cuando un poco más de 41 millones de ciudadanos elegirán al próximo presidente. Una decisión que define quién será el próximo huésped de la Casa de Nariño y cuál será la línea para gestionar los temas claves de la agenda nacional: la...