Lo que ha dicho alias “Otoniel”, líder del Clan del Golfo, en el pasado

"Otoniel" tiene más de 120 órdenes de captura por narcotráfico, homicidio y reclutamiento, entre otros delitos. / Fiscalía

Esta no es la primera vez que levantan ampolla las declaraciones de quien fuera el hombre más buscado de Colombia. Desde su primer testimonio ante la JEP, Otoniel aseguró que no había sido capturado en el gran operativo que habían dicho las autoridades, sino que él mismo buscó a un grupo de soldados en Urabá y se entregó en una vereda de Turbo (Antioquia). En la diligencia, sostuvo: “Como fui tanto tiempo miembro de la guerra, si puedo ayudar un poquito a la paz sería muy bueno (...) Hay muchas cosas que se pueden hacer estando aquí en Colombia o ya cuando me vaya a Estados Unidos. Ese fue el motivo que tuve para la entrega”.

Lea: Luis Pérez, el candidato presidencial y otros nombres que mencionó “Otoniel”