Lo que se juega Colombia con la certificación antidrogas de EE. UU.

Este 15 de septiembre de vence el plazo que tiene el gobierno de Estados Unidos para tomar una decisión frente a si certifica o no la lucha antidrogas de Colombia. Foto: Archivo

Este lunes 15 de septiembre, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, el gobierno de Donald Trump tomará una decisión que podría marcar la política de Colombia contra los cultivos de uso ilícito y el narcotráfico. Estados Unidos dará a conocer si mantiene o no la certificación antidrogas del país. Una movida clave, que en los últimos meses puso a altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro a hacer gestiones para evitar una decisión contraria a la que el país espera. ¿La razón? Perder la certificación podría llevar a un...