Lo que se sabe del ataque con drones en El Plateado (Cauca) que dejó un muerto y 11 heridos

Las autoridades continúan investigando el ataque con drones ocurrido el 27 de enero en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia (Cauca), que dejó como saldo una persona muerta y 11 heridas, en medio de un complejo escenario de orden público marcado por los combates entre las autoridades y las disidencias de las Farc.

La secretaria de Gobierno de Cauca, Maribel Perafán, explicó que los hechos fueron analizados en el Puesto de Mando Unificado (PMU), donde se ha venido haciendo seguimiento permanente de la situación en el corregimiento. Según indicó, la situación de seguridad en El Plateado se ha deteriorado desde la llegada de la operación Perseo, desplegada por el Ejército para retomar el control de un territorio que, durante años, ha estado bajo influencia de estructuras armadas de las disidencias de las Farc, al mando de “Iván Mordisco”.

De acuerdo con el reporte oficial, el ataque dejó 11 personas lesionadas, de las cuales una menor de edad debió ser trasladada a un centro asistencial en Popayán, mientras que las demás fueron atendidas y dadas de alta. Además, se confirmó la muerte de una persona, cuyo caso quedó en manos de la Fiscalía, entidad que adelanta los actos urgentes para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de los responsables. Las autoridades no han atribuido el ataque a ningún grupo.

La secretaria Perafán señaló que, en el marco de estas confrontaciones, se han registrado varios hechos violentos que actualmente son materia de investigación. Por esta razón, el Gobierno departamental solicitó a la Fiscalía acelerar las indagaciones para definir las líneas investigativas que permitan determinar las circunstancias exactas del ataque con drones.

En horas de la noche del mismo 27 de enero, en Popayán, se instaló un nuevo Puesto de Mando Unificado, liderado por la Gobernación de Cauca y acompañado por el comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido 4, el coronel Donny Preciado, con la participación de la Policía, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Procuraduría.

El ejército afirmó que “este espacio interinstitucional permite articular y coordinar acciones frente a los hechos recientes en el corregimiento de El Plateado, con el objetivo de fortalecer la seguridad, proteger a la población civil y preservar la tranquilidad en la zona, reafirmando el trabajo conjunto entre las Fuerzas Militares y las autoridades civiles”.

🚨 #AEstaHora | En Popayán, #Cauca, el comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4, coronel Donny Preciado, acompaña la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU) liderado por la @GobCauca, con participación de la @PoliciaColombia, la @DefensoriaPuueblo, la… pic.twitter.com/1wBq2fNcqA — Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) January 28, 2026

