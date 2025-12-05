Lo que se sabe del caso de las dos menores de edad envenenadas con Talio Foto: El Espectador - Óscar Pérez

Un nuevo giro tomó el caso de las dos menores de edad que murieron envenenadas con Talio en Bogotá. Este jueves, 4 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación entregó detalles sobre la investigación que arrojó que una mujer estaría involucrada en la muerte de las menores el pasado 5 de abril.

Se trata de Zulma Guzmán Castro, a quien el ente investigador imputará cargos y pidió que se emitiera una orden de captura en su contra. Asimismo, la Fiscalía solicitó expedir una circular roja de Interpol, pues la mujer, al parecer, estaría en Argentina.

Según las indagaciones por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y los análisis hechos por Medicina Legal, el envenenamiento de las menores se dio cuenta comieron frutas contaminadas con el metal llamado Talio. Estas habrían sido enviadas por medio de una empresa de mensajería como si se tratara de un regalo.

Los detalles del caso de envenenamiento

Hasta la Fundación Santa Fe de Bogotá llegaron tres menores de edad y un adulto el pasado 5 de abril, quienes fueron ingresados a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de esa clínica. Los primeros reportes apuntaban a una intoxicación. Una de las menores de edad murió ese mismo día y cuatro días después murió una más. A la par, Medicina Legal señaló que se manejaba la hipótesis de un envenenamiento.

A partir de las contramuestras de fluidos biológicos tomadas a las tres menores y un adulto, la Secretaría de Salud entregó el 10 de abril los resultados toxicológicos que ayudarían a establecer las causas de este hecho. Por medio de un video, el secretario, Gerson Bermont, aseguró que los resultados del laboratorio descartan una intoxicación por alimentos.

Lo que sí encontraron, fue “una sustancia”, de la que Bermont no dio mayores detalles, argumentando que “hace parte de la reserva de la historia clínica de los pacientes y de la investigación por parte de las autoridades competentes”. “Es un agente que no es objeto de vigilancia de la Secretaría Distrital de Salud”, agregó.

Para ese momento, desde Medicina Legal, informaron a través de un comunicado que dispusieron de un equipo interdisciplinario de expertos en patología, toxicología y otras disciplinas, “para adelantar un abordaje integral y prioritario tendiente a establecer la causa de la muerte y adelantar acciones preventivas”, señalaron.

El resultado del dictamen forense realizado por Medicina Legal determinó en su momento que la ingesta de talio había sido la causa de la muerte de las dos menores. Su contacto con la piel es tóxico y su consumo puede afectar el sistema nervioso, los pulmones, el corazón, el hígado y los riñones.

Desde ese momento, la Fiscalía inició una investigación para determinar qué había detrás de la intoxicación de las cuatro personas y la muerte de las dos menores de edad.

