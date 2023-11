Lo que se sabe del proceso para liberar al papá de Luis Díaz. Foto: AFP - LISMARI MACHADO

La expectativa crece. Tras casi dos semanas de que el ELN secuestrara al padre del futbolista Luis Díaz, fuentes cercanas a la misión humanitaria que pretende traerlo devuelta a la libertad le confirmaron a El Espectador que ese plan ya está en marcha. Aunque desde el pasado viernes 3 de noviembre el grupo guerrillero se comprometió a liberarlo en el menor tiempo posible, la información durante estos días sobre su liberación ha sido escasa y contradictoria. Incluso, en los últimos días, la familia del deportista ha pedido pruebas de supervivencia y que se agilice la acción humanitaria.

Por ejemplo, el jefe del equipo negociador del Gobierno con ese grupo armado ilegal, Otty Patiño, señaló que Mane Díaz, padre del delantero del Liverpool, sería liberado el pasado martes 7 de noviembre, hecho que claramente no sucedió. Veinticuatro horas después, el mismo representante del Gobierno le dijo a Noticias RCN que había iniciado el proceso de liberación, luego de que el ELN se contactara con la ONU y lac para ultimar detalles sobre el lugar en donde sería entregado. “Eso está en manos de ellos y confiamos en que sea pronto. Seguramente hubo problemas, pero la cuestión va por buen camino”, señaló Patiño.

Este diario conoció que el momento de la liberación depende de unas condiciones de seguridad pactadas previamente con la Fuerza Pública, que redujo sus operaciones militares desde la semana pasada para evitar posibles confrontaciones con el grupo guerrillero. Además, las fuentes señalan que Mane Díaz sería liberado en inmediaciones a Barrancas, La Guajira, en donde fue secuestrado el pasado 28 de octubre por miembros del Frente de Guerra Norte del ELN. En ese lamentable hecho también fue raptada la mamá del futbolista, que fue liberada a las pocas horas por parte de los criminales, cuando fue abandonada en una vía de la zona rural de ese municipio.

La incertidumbre por la liberación de Luis Manuel Díaz se profundizó ayer en la mañana, cuando dos de las organizaciones humanitarias que suelen acompañar las entregas de secuestrados aclararon que aún no habían sido contactadas y no estaban participando en el proceso. Se trata de la Defensoría del Pueblo y el Comité Internacional de Cruz Roja (CICR). “No tenemos información al respecto. Hemos compartido con las partes nuestra disposición de participar en la operación, pero no hemos sido contactados para ello. Hemos visto información de que nos estamos movilizando a la zona, pero esto no es así”, le explicó a este diario el CICR. En esa misma línea, la Defensoría resaltó que hasta entonces había sido llamada a participar de la operación.

Además, en la mañana del pasado martes 7 de noviembre, el sacerdote Blaster Pérez y el obispo Francisco Antonio Ceballos Escobar, quienes serán parte en representación de la Iglesia católica de la comisión que recibiría al señor Luis Manuel Díaz, le dijeron a Caracol Radio que no había datos concretos del lugar de liberación. “Están superpreocupados (la familia) porque la situación se ha ido dilatando y no se ha podido concretar nada. Pidieron que las tropas militares salieran del lugar donde estaban haciendo los operativos para la liberación. Sin embargo, ahora que las tropas salieron no se ha clarificado nada. Ha habido un revuelto por las declaraciones que ha hecho el señor Patiño a los medios de comunicación, pero todavía no hay nada concreto”, dijo Pérez a la cadena radial.

Otro de los temas que generaron controversia en las últimas horas fue un supuesto comunicado en el que el ELN estaría solicitando “una contribución de dinero” (US$3 millones) a cambio de la libertad del padre del futbolista del Liverpool. El panfleto, además, daba señales de que era falso porque estaba firmado por el Frente de Guerra Occidental del ELN, facción del grupo ilegal que opera en el Pacífico colombiano y que decretó desde el pasado domingo un paro armado de 72 horas en el Alto Baudó.

Así las cosas, la delegación del ELN desmintió ese documento y aclaró, en medio de otro de los traspiés que ha generado este secuestro, que puso en el ojo del huracán al grupo guerrillero y destapó una crisis en la estrategia de “paz total” del gobierno Petro. Desde distintos sectores se sigue insistiendo en que el Ejecutivo ha sido permisivo y que, de no suspender la mesa, debe exigirse como mínimo que el ELN les ponga fin definitivamente a las retenciones para continuar con los diálogos de paz, que este mes cumplen un año y deberían llegar a su quinto ciclo de conversaciones.

Al cierre de esta edición, el papá de Luis Díaz sigue secuestrado y se está a la expectativa de que se concreten las acciones de la misión humanitaria, que es acompañada por miembros del ELN que son parte del componente de esa guerrilla en el Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Cese al Fuego en la mesa de negociación con el gobierno de Gustavo Petro.

