Lo que se sabe del último ataque de las disidencias de las Farc en Silvia (Cauca)

Los hostigamientos iniciaron sobre las 11:40 de la noche del martes. Foto: EFE - Ernesto Arias

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la madrugada de este miércoles 23 de abril, en el municipio de Silvia (Cauca), se reportaron hostigamientos de las disidencias de las Farc en contra de la fuerza pública y la población civil. Según la información que se conoce hasta el momento, el grupo armado atacó con explosivos y ráfagas de fusil. Además, habría asaltado la sede del Banco Agrario, un hecho que aún están verificando las autoridades.

Defensores de derechos humanos en el departamento señalaron que detrás del hecho estaría el Frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc. Durante al menos 90 minutos hubo al rededor de seis detonaciones y ráfagas de disparos que pusieron en jaque a la fuerza pública, a la población y obligaron de manera inmediata el confinamiento de los habitantes del casco urbano de Silvia.

Lea también: Ataque con explosivos en Nariño deja un civil muerto y cinco soldados heridos

“Atacaron con explosivos y armas de fuego, aterrorizando a la comunidad. No son hechos aislados: esta violencia es sistemática y se requiere de acciones concretas por parte del gobierno territorial en articulación con el gobierno nacional y el Ministerio Público”, señaló Viviana Vargas Ávila, defensora de derechos humanos, por medio de una publicación en su cuenta de X.

Se conoce también que, por cuenta de los ataques, hubo daños en la red eléctrica del municipio, que sigue en apagón. La Policía atendió la situación y pidió refuerzos del Ejército Nacional, que llegaron por aire. Información preliminar indica que los armados se habrían tomado la sede del Banco Agrario y que al menos dos policías habrían resultado heridos; sin embargo, esto aún no ha sido confirmado por las autoridades.

Como defensora de DDHH, denuncio los graves hechos ocurridos en Silvia, Cauca, entre las 11:40 pm del 22 de abril y la 1:06 am de hoy 23 de abril de 2025, en donde presuntos miembros de la “Dagoberto Ramos” atacaron con explosivos y armas de fuego, aterrorizando a la comunidad.… pic.twitter.com/l8JlzAgvw1 — Viviana Vargas Ávila (@VivianaVDDHH) April 23, 2025

El gobernador del departamento del Cauca, Octavio Guzmán, también se pronunció sobre el ataque a través de una publicación en redes sociales y le pidió al Gobierno Nacional que haya una presencia real y más robusta del Estado para lograr condiciones de seguridad en la región.

“‘Aquí ya no sabemos si el sol sale o si es otra explosión´. Así me lo dijo Laura Tunubalá, una joven lideresa de Silvia. Y no es solo una frase: es el sentimiento de muchas comunidades del Cauca que nos han dicho que se sienten expuestas, resistiendo con dignidad en medio del miedo. Esta no es una queja, es un mensaje para reiterar que la fuerza del pueblo aún cree en la paz, pero necesita seguridad, y recuperar la tranquilidad que generaron algunas promesas”, escribió el mandatario en X.

Le puede interesar: “El Plateado era el Wall Street de las economías ilícitas”: general Federico Mejía

A reglón seguido, le pidió al Estado más apoyo para con el gobierno regional, pues, si bien hacen un esfuerzo por atender la escalada de violencia, la situación es de tal gravedad que desborda a las instituciones y sus capacidades.

“Necesitamos más Estado, más escucha, más presencia integral. La seguridad no puede ser intermitente, ni la esperanza un lujo. Desde el Cauca, reiteramos nuestro compromiso, nuestra disposición, pero solos, no podemos, no es suficiente”, agregó el gobernador Guzmán.

“Aquí ya no sabemos si el sol sale o si es otra explosión.” Así me lo dijo Laura Tunubalá, una joven lideresa de Silvia. Y no es solo una frase: es el sentimiento de muchas comunidades del Cauca que nos han dicho que se sienten expuestas, resistiendo con dignidad en medio del… — OCTAVIO GUZMÁN (@OctavioGuzmanGu) April 23, 2025

Este es el segundo ataque de este tipo que se presenta en el departamento del Cauca, en menos de 24 horas. En la mañana de ayer, martes 22 de abril, una tanqueta de la fuerza pública fue blanco de un atentado con explosivos. Al parecer, el hecho habría sido perpetrado por las disidencias de las Farc. Dos personas resultaron heridas, una de ellas es un uniformado de la Policía.

La semana anterior, el 17 de abril, hubo otro ataque con explosivos en el Cauca. Específicamente en el corregimiento de Mondomo, municipio de Santander de Quilichao, sobre la vía Panamericana. Un vehículo tipo furgón fue usado para camuflar una carga de explosivos, cuya detonación dejó a tres personas heridas y causó la muerte de la líder indígena Esther Julia Camayo.

Más contenido: La cadena de ataques con explosivos de las disidencias que aterrorizan al país

Durante la Semana Santa fueron seis los ataques con explosivos que ocurrieron en el país, concentrados especialmente en los departamentos de Cauca, Huila y Valle del Cauca. Según las autoridades, esto hace parte de una arremetida de los grupos armados, una retaliación por el aumento de las operaciones militares y de Policía en los territorios.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.