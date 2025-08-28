No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Lo que sigue en el caso del menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay

Un juez de Bogotá sancionó con siete años de privación de la libertad al menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay. El joven de 15 años fue procesado por el delito de tentativa de homicidio, pese a que el senador y precandidato presidencial murió dos meses después del atentado. La defensa de la familia del político apeló la decisión.

Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
28 de agosto de 2025 - 11:00 a. m.
En menos de tres meses, las autoridades ya han capturado a siete personas que estarían relacionadas con la autoría material del atentado. Los determinadores aún son una incógnita.
En menos de tres meses, las autoridades ya han capturado a siete personas que estarían relacionadas con la autoría material del atentado. Los determinadores aún son una incógnita.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Un juez de Bogotá, especializado en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, emitió la primera decisión judicial relacionada con el atentado al senador Miguel Uribe Turbay, el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, de Bogotá. El mismo hecho que causó la muerte del precandidato presidencial, dos meses y cuatro días después, el 11 de agosto.

Se trata del menor de 15 años que disparó el arma en contra del político del Centro Democrático en al menos ocho oportunidades, impactándolo dos veces en la cabeza y una vez su pierna...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Atentado a Miguel Uribe

Magnicidio de Miguel Uribe

Miguel Uribe Turbay

Centro Democrático

Fiscalía

Sentencia

Miguel Uribe Londoño

María Claudia Tarazona

Abogado Víctor Mosquera

 

Viejito Senil(zl7ku)Hace 5 minutos
Muuy mal redactada esta noticia. Un corte y pegue de otras que fueron publicadas. Mala redacción!
ERWIN JIMENES(18151)Hace 49 minutos
Deberia ser juzgado como adulto ..actuo como tal,en consecuencia.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar