Lo que sigue en el caso del menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay

En menos de tres meses, las autoridades ya han capturado a siete personas que estarían relacionadas con la autoría material del atentado. Los determinadores aún son una incógnita. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Un juez de Bogotá, especializado en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, emitió la primera decisión judicial relacionada con el atentado al senador Miguel Uribe Turbay, el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, de Bogotá. El mismo hecho que causó la muerte del precandidato presidencial, dos meses y cuatro días después, el 11 de agosto.

Se trata del menor de 15 años que disparó el arma en contra del político del Centro Democrático en al menos ocho oportunidades, impactándolo dos veces en la cabeza y una vez su pierna...