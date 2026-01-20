20 de enero de 2026 - 02:07 p. m.
Lo que viene tras la condena a Mancuso por crímenes contra indígenas wayúu
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla le impuso una sentencia condenatoria al exjefe del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, por torturas, violaciones, desplazamientos forzados, asesinatos, desapariciones y otros crímenes contra comunidades indígenas de La Guajira.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación