Los 10 políticos que tienen procesos judiciales y repetirán curul en el Congreso

Tras las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo, 10 políticos investigados por la justicia aseguraron de nuevo una silla en el Congreso para el período de 2026 a 2030. Otros 11 no lo lograron. Algunos de ellos están vinculados al caso que desangró los recursos de la Ungrd, uno de los escándalos de corrupción más sonados del gobierno Petro.

Redacción Judicial
10 de marzo de 2026 - 01:30 a. m.
De izquierda a derecha: Karen Manrique, Juan Loreto Gómez, Wadith Manzur, David Barguil, Didier Lobo, Carlos Cuenca, Wilmer Carrillo, Martha Peralta, David Racero y Alex Florez.
Foto: Archivo Particular

De las 3.144 personas que intentaron llegar al Congreso de la República en las elecciones del pasado 8 de marzo y de los que finalmente alcanzaron la votación para asegurar su curul, son 10 los que actualmente tienen investigaciones judiciales en curso por casos de presunta corrupción. A otros 11 políticos, también investigados como lo contó en su momento El Espectador, los votos no les alcanzaron para asegurar su curul.

Cuatro de los que lograron ser reelegidos están relacionados con el entramado de la Unidad Nacional para la Gestión...

UJUD(9371)Hace 48 minutos
Porqué nunca mencionan al mayor emproblemado de los aspirantes, el alias matarife ? Menos mal se incineró, porque de lo contrario ,cómo le salvaría la imagen la gran prensa a un personaje que está casi a punto de ir a la cárcel a acompañar al hermano asesino condenado ?
