Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Los 12 Apóstoles, un homicidio y manipulación de testigos: la Corte Suprema frente al futuro de los Uribe

La condena contra Santiago Uribe Vélez por dirigir una estructura paramilitar y participar en un homicidio coincide con el avance del caso por manipulación de testigos contra su hermano, el expresidente Álvaro Uribe. Ambos procesos recaen ahora sobre la Sala de Casación Penal, que deberá resolver décadas de controversias y disputas políticas y judiciales alrededor de la familia.

Redacción Judicial
26 de noviembre de 2025 - 11:00 a. m.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez subió un video refiriéndose al caso judicial de su hermano Santiago por el caso de los 12 apóstoles.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez subió un video refiriéndose al caso judicial de su hermano Santiago por el caso de los 12 apóstoles.
Foto: Archivo

El 25 de febrero de 1994, Camilo Barrientos Durán fue asesinado en la vía entre Yarumal y Campamento en Antioquia. Iba manejando la chiva o bus escalera, su sustento de vida, cuando fue atacado con disparos desde los puestos de los pasajeros. Su nombre había quedado en una lista de supuestos auxiliadores de las Farc, justamente en una época en la que la guerrilla, grupos paramilitares y la fuerza pública libraban una guerra a muerte por el control territorial. Ese listado era de una agrupación conocida en la zona como los 12 apóstoles y,...

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Quién es Santiago Uribe

Condena Santiago Uribe

Santiago Uribe condenado

Hermano de Uribe

Los 12 apóstoles

Paramilitarismo en Antioquia

PremiumEE

 

Berta Lucía Estrada(2263)Hace 57 minutos
¡Bravo!!! La justicia, aunque cojea, finalmente llega a las puertas del que sería uno de los criminales llamados eufemísticamente "Los doce apóstoles". Si se hubiera desmovilizado ahora estaría sentado en el Congreso al lado de los genocidas de las FARC.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.