Los 12 Apóstoles, un homicidio y manipulación de testigos: la Corte Suprema frente al futuro de los Uribe

El expresidente Álvaro Uribe Vélez subió un video refiriéndose al caso judicial de su hermano Santiago por el caso de los 12 apóstoles. Foto: Archivo

El 25 de febrero de 1994, Camilo Barrientos Durán fue asesinado en la vía entre Yarumal y Campamento en Antioquia. Iba manejando la chiva o bus escalera, su sustento de vida, cuando fue atacado con disparos desde los puestos de los pasajeros. Su nombre había quedado en una lista de supuestos auxiliadores de las Farc, justamente en una época en la que la guerrilla, grupos paramilitares y la fuerza pública libraban una guerra a muerte por el control territorial. Ese listado era de una agrupación conocida en la zona como los 12 apóstoles y,...