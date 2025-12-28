Los 25 malos de 2025: un año atravesado por crímenes, guerra e impunidad

Alias "Calarcá" (arriba izq.), Eln (arriba cent.), Carlos Ramón González (Arriba der.), Zulma Guzmán (abajo izq.), alias "Iván Mordisco" (abajo cent.) y alias "El Costeño" (abajo der.). Foto: Archivo

Colombia no solo es el país de las violencias cruzadas por el conflicto, la política o el reciclaje de guerras de antaño. También es territorio fértil en crímenes aberrantes: expedientes impunes; feminicidios que pudieron evitarse; torturas infames contra poblaciones históricamente discriminadas; borrachos al volante que acabaron con familias; menores envenenadas con talio; guerrilleros llenando de pavor el Catatumbo, tumbando helicópteros en Antioquia o azotando poblaciones del Cauca; el déjà vu de los carrobombas y el secuestro de militares...