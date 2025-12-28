Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Los 25 malos de 2025: un año atravesado por crímenes, guerra e impunidad

Como todos los años, Colombia vivió hechos terribles que marcaron a poblaciones y víctimas. Masacres, feminicidios, crímenes contra menores, secuestros, un magnicidio y la corrupción que no falta. Aquí el resumen de todas esas tragedias que siguen repitiéndose.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan David Laverde Palma y Redacción Judicial
28 de diciembre de 2025 - 01:00 p. m.
Alias "Calarcá" (arriba izq.), Eln (arriba cent.), Carlos Ramón González (Arriba der.), Zulma Guzmán (abajo izq.), alias "Iván Mordisco" (abajo cent.) y alias "El Costeño" (abajo der.).
Alias "Calarcá" (arriba izq.), Eln (arriba cent.), Carlos Ramón González (Arriba der.), Zulma Guzmán (abajo izq.), alias "Iván Mordisco" (abajo cent.) y alias "El Costeño" (abajo der.).
Foto: Archivo

Colombia no solo es el país de las violencias cruzadas por el conflicto, la política o el reciclaje de guerras de antaño. También es territorio fértil en crímenes aberrantes: expedientes impunes; feminicidios que pudieron evitarse; torturas infames contra poblaciones históricamente discriminadas; borrachos al volante que acabaron con familias; menores envenenadas con talio; guerrilleros llenando de pavor el Catatumbo, tumbando helicópteros en Antioquia o azotando poblaciones del Cauca; el déjà vu de los carrobombas y el secuestro de militares...

Por Juan David Laverde Palma

Periodista de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol y colaborador del diario El Espectador. Periodista y magíster en Estudios Políticos.@jdlaverde9jdlaverde@caracoltv.com.co

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

ELN

Disidencias de las Farc

Carlos Ramón González

Zulma Guzmán

Miguel Uribe Turbay

PremiumEE

 

ART RT(16144)Hace 41 minutos
Petro es caos, corrupción, mentira, muerte. Cepeda peor aún.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.