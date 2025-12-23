Logo El Espectador
Judicial
“Los actos del Eln y las disidencias son expresiones cobardes y terroristas”: FF.MM.

En entrevista con El Espectador, el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, habló de los últimos paros armado en el país, la inteligencia militar, las investigaciones que tocan a la Fuerza Pública y la descertificación antidrogas, en un año marcado por el recrudecimiento del conflicto de cara a un año electoral.

Valentina Gutiérrez Restrepo
23 de diciembre de 2025 - 11:00 a. m.
Almirante Francisco Cubides, comandante general de las Fuerzas Militares
Almirante Francisco Cubides, comandante general de las Fuerzas Militares
Foto: Catalina Mesa Urquijo

Al cierre de un año marcado por el recrudecimiento del conflicto y los hostigamientos a la población civil, el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, expuso en entrevista con El Espectador la lectura institucional sobre el momento de la seguridad en Colombia. El oficial negó un debilitamiento de la inteligencia, habló sobre las asonadas y fijó su posición frente a las investigaciones judiciales que salpican a integrantes de la Fuerza Pública. También abordó la descertificación antidrogas, los resultados...

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

enriqueparra1978(84821)Hace 57 minutos
"Los Grupos Armados Organizados (GAOs) han cambiado sus métodos criminales y, de manera cobarde, instrumentalizan e intimidan a la población civil para obstaculizar las operaciones militares, buscando que las Fuerzas Militares violen el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario". Esa es la verdad, y tales grupos se constituyeron en los gobienros de derecha, algunos apoyados por partidos políticos de la derecha. La derecha no apoya a la fuerza pública y denigra de ella.
EDUARDO BENAVIDES LEGARDA(72582)Hace 1 hora
Los colombianos ya hemos visto esa película muchas veces: los terroristas se toman una población, los pocos policías se defienden como pueden, no hay apoyo externo de la fuerza pública, el pueblo queda destruido y la gente se desplaza con lo puesto, los terroristas se retiran sin ser perseguidos, se convoca un consejo de seguridad que no sirve para nada, se ofrece una millonaria recompensa por información y los bandidos siguen salvos e impunes. Nombre de la película: LA PAZ TOTAL, de PETRO.
