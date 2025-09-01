No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Los apuros de la Defensoría del Pueblo por posible recorte de presupuesto en 2026

El gobierno de Gustavo Petro, que llegó a la Casa de Nariño levantando la bandera de los derechos humanos, quiere recortarle en más de $38.000 millones el presupuesto a una de las entidades que se dedica a su protección: la Defensoría del Pueblo. La defensora Iris Marín teme que el apretón sea una retaliación por su postura crítica frente a decisiones del Ejecutivo.

Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
01 de septiembre de 2025 - 12:58 a. m.
La defensora Marín señaló que en los últimos dos años, los recortes al presupuesto de la Defensoría han sido sostenidos.
La defensora Marín señaló que en los últimos dos años, los recortes al presupuesto de la Defensoría han sido sostenidos.
Foto: EFE - Defensoría del Pueblo

En el Congreso de la República ya empezó una de las discusiones de más alto nivel y que pone sobre la mesa los intereses y prioridades del gobierno: la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2026. Hace dos semanas, el proyecto de presupuesto, un documento de 148 páginas, llegó al Legislativo para que se estudie, debata y apruebe.

El plazo máximo para ese trámite es el 20 de octubre y la Defensoría del Pueblo ya está en una carrera contrarreloj para evitar que, antes de que se cumplan esos términos, los congresistas reviertan la...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Defensoría del Pueblo

Iris Marín

Presupuesto 2026

Gustavo Petro

Gobierno Petro

Congreso

Derechos Humanos

Cauca

Catatumbo

Crisis fiscal

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar