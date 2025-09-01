Los apuros de la Defensoría del Pueblo por posible recorte de presupuesto en 2026

La defensora Marín señaló que en los últimos dos años, los recortes al presupuesto de la Defensoría han sido sostenidos. Foto: EFE - Defensoría del Pueblo

En el Congreso de la República ya empezó una de las discusiones de más alto nivel y que pone sobre la mesa los intereses y prioridades del gobierno: la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2026. Hace dos semanas, el proyecto de presupuesto, un documento de 148 páginas, llegó al Legislativo para que se estudie, debata y apruebe.

El plazo máximo para ese trámite es el 20 de octubre y la Defensoría del Pueblo ya está en una carrera contrarreloj para evitar que, antes de que se cumplan esos términos, los congresistas reviertan la...