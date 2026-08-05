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“Los archivos del DAS pueden demostrar la persecución a mi familia”: hijo de Pedro Movilla

A Jose Movilla Vergara, hijo del líder sindical del Partido Comunista de Colombia Pedro Julio Movilla, le fue entregada una carpeta con cerca de 250 folios del DAS. Entre ellos, destaca un documento del 16 de febrero de 1993, en el que las autoridades ordenan realizar seguimientos a su familia. Menos de tres meses después su padre desapareció y, desde entonces, no se han vuelto a tener noticias sobre su paradero.

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Ana Sofía Montes Peláez
05 de agosto de 2026 - 10:58 p. m.
José Movilla Vergara, hijo del dirigente, explica por qué estos archivos podrían convertirse en una prueba clave y qué esperan ahora de la justicia.
José Movilla Vergara, hijo del dirigente, explica por qué estos archivos podrían convertirse en una prueba clave y qué esperan ahora de la justicia.
Foto: Cortes

Treinta y tres años después de la desaparición forzada del líder sindical Pedro Julio Movilla, el caso sigue sin esclarecerse. Aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable al Estado, la familia desconoce el paradero de sus restos y las identidades de los responsables. Esta semana se produjo un avance clave: la entrega de los primeros archivos desclasificados del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) relacionados. Entre ellos, un documento que ordenaba hacer seguimiento a Movilla meses...

Por Ana Sofía Montes Peláez

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