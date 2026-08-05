“Los archivos del DAS pueden demostrar la persecución a mi familia”: hijo de Pedro Movilla

A Jose Movilla Vergara, hijo del líder sindical del Partido Comunista de Colombia Pedro Julio Movilla, le fue entregada una carpeta con cerca de 250 folios del DAS. Entre ellos, destaca un documento del 16 de febrero de 1993, en el que las autoridades ordenan realizar seguimientos a su familia. Menos de tres meses después su padre desapareció y, desde entonces, no se han vuelto a tener noticias sobre su paradero.