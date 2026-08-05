“Los archivos del DAS pueden demostrar la persecución a mi familia”: hijo de Pedro Movilla

José Movilla Vergara, hijo del dirigente, explica por qué estos archivos podrían convertirse en una prueba clave y qué esperan ahora de la justicia.
Foto: Cortes
Treinta y tres años después de la desaparición forzada del líder sindical Pedro Julio Movilla, el caso sigue sin esclarecerse. Aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable al Estado, la familia desconoce el paradero de sus restos y las identidades de los responsables. Esta semana se produjo un avance clave: la entrega de los primeros archivos desclasificados del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) relacionados. Entre ellos, un documento que ordenaba hacer seguimiento a Movilla meses...
Por Ana Sofía Montes Peláez
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