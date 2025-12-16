Los argumentos con los que Bonilla y Velasco buscan evadir la prisión domiciliaria

Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco son dos de las personas imputadas por el escándalo de corrupción de la Ungrd, que también ha salpicado a excongresistas y exaltos funcionarios del gobierno Petro. Foto: Katerine González Clavijo

Más de ocho horas duró la segunda jornada de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra de los exministros del Interior y Hacienda, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, vinculados a la investigación por el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Ambos están imputados por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Los abogados de los exfuncionarios del...