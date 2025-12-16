Logo El Espectador
Los argumentos con los que Bonilla y Velasco buscan evadir la prisión domiciliaria

Una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá escuchó a los abogados de los exministros de Interior y Hacienda, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, quienes argumentaron en contra de la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía para los exfuncionarios. En contraposición, la Procuraduría acompañó la solicitud del ente investigador.

Redacción Judicial
16 de diciembre de 2025 - 04:25 p. m.
Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco son dos de las personas imputadas por el escándalo de corrupción de la Ungrd, que también ha salpicado a excongresistas y exaltos funcionarios del gobierno Petro.
Foto: Katerine González Clavijo

Más de ocho horas duró la segunda jornada de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra de los exministros del Interior y Hacienda, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, vinculados a la investigación por el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Ambos están imputados por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Los abogados de los exfuncionarios del...

