Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Los argumentos de la Corte Suprema para llevar a juicio a Arturo Char por compra de votos

La Sala de Instrucción del alto tribunal dejó en firme el llamado a juicio al exsenador porque, al parecer, hizo parte de una red de corrupción electoral que buscaba asegurar su escaño y el de Aida Merlano en el Congreso, en las elecciones legislativas de 2018. Según la Corte, habría hecho parte de la compra de votos que se fraguó en Barranquilla.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
23 de julio de 2026 - 12:03 a. m.
La defensa del exsenador Arturo Char señaló que están seguros de su inocencia y lo demostrarán en el juicio ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
La defensa del exsenador Arturo Char señaló que están seguros de su inocencia y lo demostrarán en el juicio ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
Foto: EL HERALDO

Arturo Char enfrentará un juicio ante la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en una red de compra de votos que habría operado para asegurar los resultados de las elecciones legislativas de 2018 en Atlántico. La Sala Especial de Instrucción dejó en firme la acusación en su contra al concluir que existen pruebas suficientes para sostener que hizo parte de ese entramado de corrupción electoral. Sin embargo, la decisión no fue unánime. Dos de los seis magistrados se apartaron de la mayoría al considerar que la evidencia no...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Aida Merlano

Arturo Char

Compra de votos

Casa Blanca

Atlántico

Barranquilla

Corte Suprema de Justicia

Corrupción

Julio Gerlein

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.