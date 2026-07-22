Los argumentos de la Corte Suprema para llevar a juicio a Arturo Char por compra de votos

La defensa del exsenador Arturo Char señaló que están seguros de su inocencia y lo demostrarán en el juicio ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Foto: EL HERALDO

Arturo Char enfrentará un juicio ante la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en una red de compra de votos que habría operado para asegurar los resultados de las elecciones legislativas de 2018 en Atlántico. La Sala Especial de Instrucción dejó en firme la acusación en su contra al concluir que existen pruebas suficientes para sostener que hizo parte de ese entramado de corrupción electoral. Sin embargo, la decisión no fue unánime. Dos de los seis magistrados se apartaron de la mayoría al considerar que la evidencia no...