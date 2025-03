Los argumentos de la justicia para anular la elección del alcalde de Tunja

Resume e infórmame rápido

Mikhail Krasnov estuvo en boca de todos al ser el primer ciudadano colombo-ruso en ser elegido como alcalde de Tunja, capital de Boyacá. Su ascenso al poder de esa ciudad se dio en las elecciones regionales de octubre de 2023, en las que sacó 27.330 votos. Sin embargo, una demanda de diciembre de ese mismo año en contra de su elección acaba de determinar que su llegada a la Alcaldía de Tunja debe anularse, porque no estaba habilitado para participar por el cargo.

La demanda sostenía que varias razones no permitirían que Krasnov se pudiera siquiera presentar como candidato a la Alcaldía. Una de ellas, alegaba que por no haber nacido en Colombia no podría aspirar a ostentar un cargo público. Pero lo que revisó y determinó el Tribunal Administrativo fue otra cosa: Mikhail Krasnov tiene nacionalidad rusa, ucraniana y colombiana, y “para acceder al cargo de alcalde no se requiere ser ciudadano colombiano por nacimiento o por adopción y no tener una nacionalidad adicional porque la norma no lo estableció así, como sí lo exigió, por ejemplo, para el cargo de Presidente de la República”.

Por otra parte, los demandantes argumentaron que también estaba inhabilitado por haber suscrito un contrato con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) que solo terminó hasta el 6 de diciembre de 2022. Las normas, tal como lo señalaron los demandantes, obligan a quienes aspiren a cargos públicos de elección popular no deben haber ocupado un cargo público en los 12 meses previos a la elección. En el caso de Krasnov, solamente habían pasado 10 meses.

El contrato de Krasnov con la UPTC tenía como objeto “la capacitación y revisión de documentos y redacción de artículos científicos en inglés y alemán en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la universidad”. Aunque su defensa argumentó que una universidad no podía entenderse como una entidad pública para los fines que podrían inhabilitar a Krasnov, el Tribunal Administrativo determinó que “si bien es una entidad pública de régimen especial habida cuenta de la función que cumple y la prerrogativa con arreglo a la que la ejecuta, de autonomía universitaria, sigue siendo una entidad pública, en el caso del orden nacional”.

Asimismo, los demandantes dijeron que otro elemento que agravaba e imposibilitaba la aspiración y elección de Krasnov era el lugar donde se tenía que llevar a cabo el contrato, la misma ciudad donde fue elegido como alcalde: Tunja. Dice la decisión que incluso si el contrato no se hubiera ejecutado en la sede de Tunja de la UPTC, igual se suscribió con la sede en esa ciudad. “Las asesorías contratadas estaban destinadas a los estudiantes de los semilleros de investigación del grupo de investigación SOECOL, grupo de investigación adscrito al Centro de Investigación y Extensión CENES de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas en Tunja", se lee en la sentencia.

En el caso, el Tribunal Administrativo de Boyacá declaró la "nulidad del acto de elección del señor Mikhail Krasnov como alcalde del municipio de Tunja, contenido en el formulario E–26 ALC del 3 de noviembre de 2024″. También, ordenó “la cancelación de la credencial, formulario E–27 por medio de la cual, se dio razón de que el demandado fue elegido alcalde del municipio de Tunja para el periodo constitucional 2024 – 2027″.

La decisión fue comunicada a la Registraduría Nacional, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al gobernador de Boyacá, para que determinen si deben realizarse nuevas elecciones o hay otra determinación para que haya un nuevo alcalde de Tunja. Sin embargo, la decisión fue apelada y será el Consejo de Estado quien tenga la última palabra sobre el futuro de Krasnov en la Alcaldía de la capital boyacense.

