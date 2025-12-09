Logo El Espectador
Judicial
Los “caprichos” por los que la Fiscalía le imputó cargos al excanciller Leyva

El ente investigador señaló al exministro Álvaro Leyva Durán, por su presunta responsabilidad en el delito de prevaricato, en el caso de la licitación que se ganó la empresa Thomas Greg and Sons y que la Cancillería declaró desierta. El exfuncionario se ha defendido diciendo que solo buscaba garantizar la “pluralidad” en la invitación pública para el millonario contrato.

Redacción Judicial
10 de diciembre de 2025 - 02:39 a. m.
Además de la investigación penal en su contra, el exministro Leyva tiene ya una sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad por un período de diez años.
Foto: Óscar Pérez

“Usted, Álvaro Leyva Durán, intervino de manera caprichosa, tozuda y arbitraria”. Con esas palabras, la fiscal Sandra Portilla imputó en la mañana del 9 de diciembre al exministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva Durán, como presunto autor del delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo.

El exfuncionario del gobierno de Gustavo Petro es investigado dentro del sonado caso del contrato para la producción y distribución de pasaportes en el país. Un escándalo que ahora no solo lo tiene de cara a un proceso penal, a...

Por Redacción Judicial

