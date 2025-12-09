Los “caprichos” por los que la Fiscalía le imputó cargos al excanciller Leyva

Además de la investigación penal en su contra, el exministro Leyva tiene ya una sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad por un período de diez años. Foto: Óscar Pérez

“Usted, Álvaro Leyva Durán, intervino de manera caprichosa, tozuda y arbitraria”. Con esas palabras, la fiscal Sandra Portilla imputó en la mañana del 9 de diciembre al exministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva Durán, como presunto autor del delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo.

El exfuncionario del gobierno de Gustavo Petro es investigado dentro del sonado caso del contrato para la producción y distribución de pasaportes en el país. Un escándalo que ahora no solo lo tiene de cara a un proceso penal, a...