Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Los casos judiciales que giran en torno a Juliana Guerrero y sus títulos académicos

En medio de una tormenta de críticas e investigaciones, la designada ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar aseguró que ya no busca llegar a ser viceministra. Sin embargo, le queda un largo camino judicial que enfrentar en distintos procesos que la rodean.

Jhordan C. Rodríguez
Jhordan C. Rodríguez
11 de noviembre de 2025 - 03:07 p. m.
Aunque Juliana Guerrero ya no quiera un puesto en el alto gobierno, distintas autoridades adelantan pesquisas sobre los títulos que presentó y que fueron invalidados.
Aunque Juliana Guerrero ya no quiera un puesto en el alto gobierno, distintas autoridades adelantan pesquisas sobre los títulos que presentó y que fueron invalidados.
Foto: Gustavo Torrijos

Juliana Guerrero estuvo no una, sino dos veces, cantada para ser viceministra de la Juventud del Ministerio de la Igualdad, contando con el apoyo del propio presidente Gustavo Petro, quien la defendió en medio de los escándalos por, supuestamente, no contar con los estudios necesarios para asumir el cargo. En medio de la tormenta de investigaciones y ecos sobre la validez de la información que puso en su hoja de vida para aspirar al cargo, Guerrero aseguró que ya no aspira a ser viceministra, ni a ocupar otro alto cargo público. Sin embargo,...

Jhordan C. Rodríguez

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Juliana Guerrero

Consejo Superior de la Universidad Popular

viceministra de la Juventud del Ministerio de la Igualdad

Gustavo Petro

PremiumEE

 

Aquiles Brinco(jhlcb)Hace 7 minutos
No hay q’ perder de vista q’ Juliana Guerrero, tiene de jefes al maestro del ardid, el doctor Benedetti (q’ fue socio político de Francisco Pareja González (dueño de la educación educativa san José), en las elecciones al congreso 2010), y al doctor Petro.
osvito(10170)Hace 16 minutos
POR QUÉ SIGUEN BORRANDO EL COMENTARIO DE QUE IMPORTANTE ES LO HA HECHO EL GOBIERNO EN REFORMAS Y TIERRAS Y NO LOS CHISMES POR FUERA DE SENTENCIAS?
Jorge López(60581)Hace 19 minutos
Es increíble que esta mujer siga ejerciendo y que el progresismo le siga dando su apoyo incondicional. Ya sabemos qué tipo de personas apoya este gobierno.
osvito(10170)Hace 20 minutos
POR QUÉ BORRARON MI COMENTARIO? LIBERTAD DE PRENSA?
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.