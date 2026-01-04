Logo El Espectador
Judicial
Los coletazos para la seguridad en frontera con Venezuela tras captura de Maduro

La captura del presidente venezolano por parte de Estados Unidos reactivó las alertas en la frontera. Expertos advierten que los mayores riesgos provienen de la respuesta de grupos armados y una posible nueva crisis humanitaria.

Valentina Gutiérrez Restrepo
05 de enero de 2026 - 12:00 a. m.
Expertos alertan sobre un posible aumento del flujo migratorio, ante la incertidumbre que enfrentarían los venezolanos ante la falta de claridad sobre el rumbo de la transición política.
Foto: Agencia AFP

Tras las recientes operaciones militares de Estados Unidos sobre Venezuela, en Colombia se abrió un escenario de dudas frente al panorama de seguridad en la frontera. En la madrugada del sábado 3 de enero, el gobierno de Donald Trump capturó al presidente Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, en medio de un bombardeo en la capital, Caracas. Las reacciones del lado colombiano fueron rápidas. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que el Gobierno Nacional activó una respuesta estatal basada en la diplomacia, la atención...

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

