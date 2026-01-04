Los coletazos para la seguridad en frontera con Venezuela tras captura de Maduro

Expertos alertan sobre un posible aumento del flujo migratorio, ante la incertidumbre que enfrentarían los venezolanos ante la falta de claridad sobre el rumbo de la transición política. Foto: Agencia AFP

Tras las recientes operaciones militares de Estados Unidos sobre Venezuela, en Colombia se abrió un escenario de dudas frente al panorama de seguridad en la frontera. En la madrugada del sábado 3 de enero, el gobierno de Donald Trump capturó al presidente Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, en medio de un bombardeo en la capital, Caracas. Las reacciones del lado colombiano fueron rápidas. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que el Gobierno Nacional activó una respuesta estatal basada en la diplomacia, la atención...