Los crímenes que rodean a alias “Calarcá” pese a ser vocero en paz total

La fiscal le pidió a Petro que revoque el rol de vocero de paz a alias Calarcá y reactive la orden de captura. Foto: Julián Ríos Monroy

La Fiscalía General de la Nación, sin mayores rodeos, le hizo una petición clara y precisa al gobierno del presidente Gustavo Petro: revocar la vocería de paz y, por tanto, reactivar la orden de captura en contra de Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá Córdoba”, máximo jefe de la disidencia de las antiguas Farc conocida como Estado Mayor de Bloques y Frente. Para sustentar que “Calarcá” habría incumplido con las condiciones para ser vocero en un proceso de paz, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, le presentó al Ejecutivo un expediente...