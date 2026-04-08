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Los crímenes que rodean a alias “Calarcá” pese a ser vocero en paz total

A través de dos cartas, la fiscal Luz Adriana Camargo le pidió al presidente Gustavo Petroque revoque su rol como vocero de paz y, por ende, se solicite la reactivación de las órdenes de captura contra alias “Calarcá” tras encontrar evidencia de la comisión de graves delitos en el marco del proceso de paz que adelanta con el Gobierno. Estos fueron los hallazgos.

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Paulina Mesa Loaiza
Paulina Mesa Loaiza
08 de abril de 2026 - 08:53 p. m.
La fiscal le pidió a Petro que revoque el rol de vocero de paz a alias Calarcá y reactive la orden de captura.
La fiscal le pidió a Petro que revoque el rol de vocero de paz a alias Calarcá y reactive la orden de captura.
Foto: Julián Ríos Monroy

La Fiscalía General de la Nación, sin mayores rodeos, le hizo una petición clara y precisa al gobierno del presidente Gustavo Petro: revocar la vocería de paz y, por tanto, reactivar la orden de captura en contra de Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá Córdoba”, máximo jefe de la disidencia de las antiguas Farc conocida como Estado Mayor de Bloques y Frente. Para sustentar que “Calarcá” habría incumplido con las condiciones para ser vocero en un proceso de paz, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, le presentó al Ejecutivo un expediente...

Paulina Mesa Loaiza

Por Paulina Mesa Loaiza

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com
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