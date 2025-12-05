Los cuatro desaparecidos por el Ejército que volvieron a los brazos de sus familias en Antioquia

Entre el 4 y el 6 de diciembre de 2025, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) adelanta una audiencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad por falsos positivos en Antioquia. La diligencia, desarrollada en el municipio de Granada, fue el escenario de la entrega de los restos de algunas personas desaparecidas, de abrazos entre algunas víctimas y los comparecientes y de cuestionamientos por parte de otras que sienten que la verdad aún no es completa y que perdonar todavía no es una opción.