Los cuatro desaparecidos por el Ejército que volvieron a los brazos de sus familias en Antioquia

Dos de las familias recibieron los cuerpos de sus seres queridos durante la audiencia pública. Las otras dos prefirieron que se hiciera en actos privados.
Foto: JEP
“Paso a paso construiremos el camino de la verdad entre todos”. Esa frase escrita en letras negras sobre una tela blanca fue la primera declaración de la más reciente audiencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad por ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos en Antioquia, adelantada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Detrás de la pancarta, los familiares de cientos de civiles inocentes asesinados por militares caminaron en silencio, portando banderas y velas encendidas que pusieron al lado de las fotos de sus seres...
Por Gustavo Montes Arias
Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
