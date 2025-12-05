Logo El Espectador
Judicial
Los cuatro desaparecidos por el Ejército que volvieron a los brazos de sus familias en Antioquia

Entre el 4 y el 6 de diciembre de 2025, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) adelanta una audiencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad por falsos positivos en Antioquia. La diligencia, desarrollada en el municipio de Granada, fue el escenario de la entrega de los restos de algunas personas desaparecidas, de abrazos entre algunas víctimas y los comparecientes y de cuestionamientos por parte de otras que sienten que la verdad aún no es completa y que perdonar todavía no es una opción.

Gustavo Montes Arias
06 de diciembre de 2025 - 02:58 a. m.
Dos de las familias recibieron los cuerpos de sus seres queridos durante la audiencia pública. Las otras dos prefirieron que se hiciera en actos privados.
Foto: JEP

“Paso a paso construiremos el camino de la verdad entre todos”. Esa frase escrita en letras negras sobre una tela blanca fue la primera declaración de la más reciente audiencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad por ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos en Antioquia, adelantada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Detrás de la pancarta, los familiares de cientos de civiles inocentes asesinados por militares caminaron en silencio, portando banderas y velas encendidas que pusieron al lado de las fotos de sus seres...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
