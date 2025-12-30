Los detalles de la extradición de alias “Mono Gerley” y el choque entre Fiscalía y Petro

Resume e infórmame rápido

El presidente Gustavo Petro le lanzó una pulla a la Fiscalía General de la Nación. Esto se dio en el marco de la extradición de alias “Mono Gerley”, presunto integrante del Eln que fue capturado por autoridades españolas el pasado 3 de diciembre.

A través de su cuenta en X, el mandatario se despachó contra el ente investigador que minutos después se pronunció para aclarar en qué va el proceso con “Mono Gerley” y las acciones que se han adelantado hasta ahora en ese caso.

¿Qué dijo Petro sobre la extradición de “Mono Gerley”?

El presidente Gustavo Petro escribió en su cuenta en X que la Fiscalía General no estaba adelantando los trámites para pedir en extradición a alias “Mono Gerley”, a quien señaló como el principal lavador de activos del Eln.

En ese contexto, el mandatario comparó el caso con el de “Pitufo” y señaló que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, no realizó las diligencias necesarias. “El fracaso del caso “Pitufo” al que denuncié públicamente, es que la nueva fiscal buscó con la prensa procesar al gobierno y a mi, que lo había denunciado, con una investigación que abrió solo con hechos después del 2023, la policía judicial le ayudó en eso (…) Yo no terné a la fiscal general para esas cosas, otra de mis ingenuidades; en vez de llamadas a de la Espriella, debería investigar lo peor de la criminalidad”, dijo Petro.

Asimismo, Petro le pidió a la fiscal general que pida en extradición a “Mono Gerley” en España. “Gerly Sánchez Villamizar está ingresado en la prisión de Soto del Real, a la espera de ejecutar la extradición que está tramitando Interpol. En este momento todavía no he podido localizar a nadie en las oficinas de interpol para conocer fechas o datos más concretos”, escribió el mandatario.

¿Qué dijo la Fiscalía en respuesta al presidente Petro?

A través de un mensaje conciso, la Fiscalía General aseguró que hasta el momento se han adelantando todos los trámites formales para la extradición de “Mono Gerley”. En ese contexto, el ente investigador aclaró, con fechas, las acciones realizadas y desmintió la información que circuló en redes sociales tras el mensaje que publicó en su cuenta en X el mandatario.

“El pasado 28 de noviembre la Fiscalía, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, elevó solicitud formal de extradición del ciudadano Gerly Sánchez Villamizar, conocido como ‘Mono Gerley’, señalado articulador de una red de lavado de activos al servicio del ELN”, se lee en el mensaje de la Fiscalía.

En esa misma línea, el ente investigador recordó que Sánchez Villamizar fue capturado en España a través de un trabajo articulado entre Fiscalía, Dijín y la Guardia Civil Española.

“El procedimiento de extradición se ha surtido por las vías legales y diplomáticas correspondientes, sin omisiones ni dilaciones”, concluyó la Fiscalía.

¿Quién es alias “Mono Gerley”?

Gerly Sánchez Villamiza, alias “Mono Gerley”, es presunto integrante del Eln y era buscado por su presunta participación en los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Según la Policía Nacional, este hombre pertenecía al Frente de Guerra Oriental, una estructura con presencia en los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá. Las investigaciones comenzaron luego de que las autoridades identificaran que alias Mono Gerley habría hecho parte del grupo desde 2004.

“Mono Gerly”, dicen las autoridades, se movía dentro del grupo armado como tercer líder del Comando Central. Su función era el blanqueo de capitales (lavado de dinero).

