Los detalles del fallo que dejó ver las omisiones del gobierno para proteger la Amazonía

El conteo de la Procuraduría en 2024 registró 88 vías ilegales en la espina de pescado del Arco Amazónico. Foto: Gustavo Montes Arias

Un fallo puso en cintura a la Presidencia de la República y otras entidades del Gobierno Nacional que, por orden judicial, tendrán que tomarse en serio la protección de la Amazonía colombiana. Se trata de una decisión con la que esa instancia le dio la razón a una ciudadana que interpuso una demanda en contra del Ministerio de Ambiente, dos entidades más del Estado y dos corporaciones autónomas que tienen jurisdicción en el suroriente de Colombia.

La sentencia pone de frente la urgencia de proteger a las comunidades de esa región clave para...