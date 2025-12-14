Logo El Espectador
Judicial
Los detalles del fallo que dejó ver las omisiones del gobierno para proteger la Amazonía

Un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre la protección de los derechos de comunidades de la Amazonía puso en evidencia que el Estado y sus entidades no han hecho lo suficiente para detener la destrucción de esa región clave para el mundo. Las omisiones institucionales han agravado una crisis que cada vez se acerca más a su punto de no retorno.

Gustavo Montes Arias
15 de diciembre de 2025 - 02:40 a. m.
El conteo de la Procuraduría en 2024 registró 88 vías ilegales en la espina de pescado del Arco Amazónico.
Un fallo puso en cintura a la Presidencia de la República y otras entidades del Gobierno Nacional que, por orden judicial, tendrán que tomarse en serio la protección de la Amazonía colombiana. Se trata de una decisión con la que esa instancia le dio la razón a una ciudadana que interpuso una demanda en contra del Ministerio de Ambiente, dos entidades más del Estado y dos corporaciones autónomas que tienen jurisdicción en el suroriente de Colombia.

La sentencia pone de frente la urgencia de proteger a las comunidades de esa región clave para...

Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
