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Los escándalos judiciales que dejan los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro

El primer gobierno de izquierda en Colombia saldrá la Casa de Nariño dejando atrás varios escándalos que empañaron su gestión. Supuestos direccionamientos de contratos, intentos de soborno a congresistas, tráfico de influencias y miles de millones de pesos aparentemente mal empleados siguen bajo la lupa de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia.

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Redacción Judicial
03 de agosto de 2026 - 01:06 a. m.
El presidente Gustavo Petro en almuerzo con habitantes de calle
El presidente Gustavo Petro en almuerzo con habitantes de calle
Foto: Joel_Presidencia

El próximo viernes 7 de agosto el presidente Gustavo Petro Urrego dejará la Casa de Nariño y entregará la jefatura del Estado a Abelardo de la Espriella, marcando el final de lo que fue el primer gobierno de izquierda en Colombia. Aunque durante los últimos cuatro años apuntó a iniciativas de paz y cambios estructurales en el funcionamiento del Estado, varias de esas apuestas se vieron empañadas por escándalos de presunta corrupción y problemas administrativos que derivaron en procesos judiciales que siguen en curso. Estos son cuatro de los...

Por Redacción Judicial

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Carlos Rodríguez(jbw8b)Hace 19 minutos
Y cierra con broche de 💩: el puticlub de mujeres jóvenes y atractivas a quienes concedió inmenso poder y otorgó sinecuras. Más que por sus menesterosas y magras realizaciones el desgobierno petro será recordado por las corruptas Juliana Guerrero, Gabriela Muñoz y Vanessa Cortés: una bachiller a quien petro conoció en campaña y que se enriqueció mágicamente durante los cuatro años de su circo. Petro tuvo el descaro de llevarla al Vaticano y presentarla al papa como la "mocita principal".
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