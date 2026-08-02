Los escándalos judiciales que dejan los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro en almuerzo con habitantes de calle Foto: Joel_Presidencia

El próximo viernes 7 de agosto el presidente Gustavo Petro Urrego dejará la Casa de Nariño y entregará la jefatura del Estado a Abelardo de la Espriella, marcando el final de lo que fue el primer gobierno de izquierda en Colombia. Aunque durante los últimos cuatro años apuntó a iniciativas de paz y cambios estructurales en el funcionamiento del Estado, varias de esas apuestas se vieron empañadas por escándalos de presunta corrupción y problemas administrativos que derivaron en procesos judiciales que siguen en curso. Estos son cuatro de los...