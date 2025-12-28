Los expedientes claves que la Fiscalía tendrá que resolver en 2026

Varios de ellos de especial interés porque salpican a exfuncionarios del gobierno actual y comprometen las finanzas de la nación. Otros, relacionados con la seguridad del país y la guerra de los grupos al margen de la ley. Foto: Archivo

Escándalos de corrupción con exfuncionarios del gobierno salpicados. Empresas de contrabando que involucran a la fuerza pública. Un diplomático señalado por violencia sexual. Masacres, atentados, secuestros y desapariciones forzadas. Graves crímenes y violaciones de derechos humanos. Esto es parte de la lista de cientos de procesos penales que movieron el panorama judicial de Colombia en 2025; muchos de ellos en puntos suspensivos en la Fiscalía General de la Nación hasta enero del próximo año, cuando termine el receso de la Rama Judicial....