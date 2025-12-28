Los expedientes claves que la Fiscalía tendrá que resolver en 2026

Varios de ellos de especial interés porque salpican a exfuncionarios del gobierno actual y comprometen las finanzas de la nación. Otros, relacionados con la seguridad del país y la guerra de los grupos al margen de la ley.
Foto: Archivo
Escándalos de corrupción con exfuncionarios del gobierno salpicados. Empresas de contrabando que involucran a la fuerza pública. Un diplomático señalado por violencia sexual. Masacres, atentados, secuestros y desapariciones forzadas. Graves crímenes y violaciones de derechos humanos. Esto es parte de la lista de cientos de procesos penales que movieron el panorama judicial de Colombia en 2025; muchos de ellos en puntos suspensivos en la Fiscalía General de la Nación hasta enero del próximo año, cuando termine el receso de la Rama Judicial....
Por Gustavo Montes Arias
Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
