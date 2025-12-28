Logo El Espectador
Judicial
Los expedientes claves que la Fiscalía tendrá que resolver en 2026

El ente investigador cierra el 2026 con los anaqueles del búnker llenos de casos por resolver. Varios de ellos de especial interés porque salpican a exfuncionarios del gobierno actual y comprometen las finanzas de la nación. Otros, relacionados con la seguridad del país y la guerra de los grupos al margen de la ley. Estos son algunos de ellos.

Redacción Judicial y Gustavo Montes Arias
29 de diciembre de 2025 - 01:13 a. m.
Foto: Archivo

Escándalos de corrupción con exfuncionarios del gobierno salpicados. Empresas de contrabando que involucran a la fuerza pública. Un diplomático señalado por violencia sexual. Masacres, atentados, secuestros y desapariciones forzadas. Graves crímenes y violaciones de derechos humanos. Esto es parte de la lista de cientos de procesos penales que movieron el panorama judicial de Colombia en 2025; muchos de ellos en puntos suspensivos en la Fiscalía General de la Nación hasta enero del próximo año, cuando termine el receso de la Rama Judicial....

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
